20+ твитов о еде, при чтении которых не знаешь, что больше хочется: есть или смеяться

К кулинарии и готовке можно относиться по-разному. Для одних это пространство для творчества и увлекательное занятие, а для других — сущая рутина и каторга. Однако, каким бы ни было ваше отношение к этому, тема еды открывает бескрайние возможности для юмора и поиска единомышленников.

Мы в AdMe.ru узнали себя практически в каждом твите из нашей подборки, где люди сетуют на рецепты из интернета, делятся неизбитыми способами приготовить пельмени и меняют свое отношение к супам.

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