20+ твитов о еде, при чтении которых не знаешь, что больше хочется: есть или смеяться
К кулинарии и готовке можно относиться по-разному. Для одних это пространство для творчества и увлекательное занятие, а для других — сущая рутина и каторга. Однако, каким бы ни было ваше отношение к этому, тема еды открывает бескрайние возможности для юмора и поиска единомышленников.
Мы в AdMe.ru узнали себя практически в каждом твите из нашей подборки, где люди сетуют на рецепты из интернета, делятся неизбитыми способами приготовить пельмени и меняют свое отношение к супам.
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А по какому поводу тема готовки в последний раз вас заставляла смеяться? Может, вы тоже давно хотели высказаться насчет популярных блюд?
Фото на превью _vanswan / Twitter
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