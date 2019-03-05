20 твитов о детских фантазиях, по которым можно снять фильм ужасов

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Наверняка каждый из нас в детстве чего-то боялся. Кого-то пугали «тетеньки из телевизора», кто-то лил слезы из-за выдуманных персонажей, которых никто, кроме самого ребенка, не видел, ну а некоторые испытывали страх перед черными чудовищами, которые жили под батареями. Так вот, пользователь твиттера под ником Генси создал тред, посвященный детским страхам и мистическим вещам, происходившим с маленькими фантазерами. Нужно сказать, что он собрал тысячи лайков и откликов.

Редакция AdMe.ru, читая этот тред, вспомнила и свои детские страхи. Кстати, третий пункт был актуален для многих.

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А чего или кого вы в детстве боялись больше всего? Может быть, вы даже видели то, чего не могли узреть другие?

Фото на превью glam02din / Twitter

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