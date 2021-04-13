20+ твитов о чувствах, которые точно испытывал каждый, но не смог описать словами

Помните, выходишь утром в школу, а болоньевые штаны «фить-фить-фить»? Вообще сложно сказать, я даже сама не до конца понимаю, что это за эмоция. Просто такое тягучее чувство, одновременно теплое и холодное, приятное и тоскливое. Вроде бы из разряда ностальгии, но при этом нет желания снова его испытать, но и нет неприязни. Такая «родная атмосфера уныния», в которой я выросла, но которую я не хотела бы почувствовать снова. © tempodemarcia / Twitter

Бывает, когда устаешь и всовываешь наушники в уши и сидишь так. Просто потому, что хочется посидеть в тишине и музыка совершенно не нужна. © Ri_Ann_D / Twitter

Это ощущение, когда просто сидишь на диване, понимаешь, что опаздываешь, но все равно продолжаешь сидеть на диване. Что это за сбой системы? © adri_satan_ / Twitter

Послевкусие от человека. Я не знаю, как еще назвать это ощущение. © Yakimenkone / Twitter

У всех же бывает это, когда ты утром проснулся с осознанием того, что теперь будешь правильно питаться? Ходишь, ешь целый день полезную правильную пищу, а в 23:00 варишь себе 25 пельменей. © Наташа Черника / Twitter

Знаете это ощущение, когда очень хочешь чихнуть, но не можешь, тебя сбивают? А потом посмотришь на солнце и как чихнешь. Такое классное. © LGBT_KISLOTA / Twitter