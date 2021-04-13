20+ твитов о чувствах, которые точно испытывал каждый, но не смог описать словами
Жизнь полна крутых событий, иногда настолько впечатляющих, что ситуация вызывает целую бурю эмоций. Таких, которые невозможно выразить одним словом. И тогда приходится описывать всю картину событий целиком. Или придумывать определение самостоятельно.
Пользователи сети поделились живописными историями об эмоциях, читая которые мы в редакции AdMe.ru только и успевали соглашаться. Действительно, эти чувства хоть раз испытывал каждый.
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Помните, выходишь утром в школу, а болоньевые штаны «фить-фить-фить»? Вообще сложно сказать, я даже сама не до конца понимаю, что это за эмоция. Просто такое тягучее чувство, одновременно теплое и холодное, приятное и тоскливое. Вроде бы из разряда ностальгии, но при этом нет желания снова его испытать, но и нет неприязни. Такая «родная атмосфера уныния», в которой я выросла, но которую я не хотела бы почувствовать снова. © tempodemarcia / Twitter
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Бывает, когда устаешь и всовываешь наушники в уши и сидишь так. Просто потому, что хочется посидеть в тишине и музыка совершенно не нужна. © Ri_Ann_D / Twitter
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Это ощущение, когда просто сидишь на диване, понимаешь, что опаздываешь, но все равно продолжаешь сидеть на диване. Что это за сбой системы? © adri_satan_ / Twitter
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Послевкусие от человека. Я не знаю, как еще назвать это ощущение. © Yakimenkone / Twitter
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У всех же бывает это, когда ты утром проснулся с осознанием того, что теперь будешь правильно питаться? Ходишь, ешь целый день полезную правильную пищу, а в 23:00 варишь себе 25 пельменей. © Наташа Черника / Twitter
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Знаете это ощущение, когда очень хочешь чихнуть, но не можешь, тебя сбивают? А потом посмотришь на солнце и как чихнешь. Такое классное. © LGBT_KISLOTA / Twitter
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Когда в жару 30 ° заходишь в магазин, а там работает кондиционер? А когда прыгаешь в прохладную воду? А когда ешь или пьешь что-то очень холодное в жару и чувствуешь холод внутри тепла? Чистый кайф. © aychgiguf / Twitter
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То ощущение, когда каждая клеточка вашего тела просится танцевать, но вы в толпе. И поэтому вы просто покачиваете головой или отстукиваете ритм, пока в голове у вас целая музыкальная постановка с бэк-дэнсерами и партнерами. © dlltakeudown / Twitter
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Девочкам точно знакомо это чувство: когда волосы как бы уже и не чистые, но они еще и как бы не грязные, и ты тратишь 2 часа на раздумья, помыть их или идти так. © boom_ahaha / Twitter
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Вот знаете, когда ты пишешь в общую беседу и тут все резко замолкают... © _strawbe_881 / Twitter
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Удивительное ощущение, когда у тебя на руках спит 2-месячный ребенок, причем в вертикальном положении. Такой он крошка... © Bounty0803 / Twitter
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Вы когда-нибудь начинали просто тихо плакать из-за того, что вас переполняет такое светлое чувство восторга, восхищения, благоговения? Я плачу, потому что это... прекрасно? У меня просто нет слов... © kalmariya / Twitter
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«Обожаю» это чувство, когда сидишь и не понимаешь: получается то, что ты делаешь, или нет? А если нет, то стоит бросить это или можно еще исправить? © vodochcraft / Twitter
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Такое интересное чувство, когда раньше не могла сделать что-то, давно не тренировалась, а потом раз — и смогла. © amorf_form / Twitter
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Есть в мире такая штука, я называю ее «фантомное желание курицы из KFC при наличии полного холодильника еды». © kselensabel / Twitter
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Я называю это «синдром породистой кошки и мусорки». Это когда все хорошо и куча хорошей еды, но хочется сожрать дряни: как породистая кошка, выращенная на суперкормах, лезет в мусорку. © BerkNina / Twitter
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Знаете этот неловкий момент, когда снится вдруг знакомый человек и потом смотришь на него как-то по-другому? © na_na_nika / Twitter
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Этот неловкий момент, когда купила трусы, распаковала их — и такая: ого, парусища какие, кажется, с размером ошиблась. А потом надела, а они как раз... © zzzayana / Twitter
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Вы же знаете это дурацкое чувство, когда название предмета или имя человека совершенно ему не подходят? У меня есть подруга Лиза, с которой мы общаемся уже 6 лет, и я ДО СИХ ПОР иногда по ошибке мысленно и реже вслух называю ее Юлей. © _tomato_hater / Twitter
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Знаете, как это, когда играешь с кем-то в снежки? Когда мороз настолько колет тебе щеки, что больно улыбаться. Когда чувствуешь холодок на шее, потому что тебе закинули туда снега. Когда чувствуешь приятную усталость. Когда ты в конце концов попадаешь в своего друга и радуешься этому. Стараешься убежать, но не получается, потому что одет как капуста. Друг догоняет тебя, и вы вместе падаете в мягкий блестящий снег. © aChayUzheOstyll / Twitter
То чувство, когда читаешь и узнаешь себя в каждом твите. А какие неподдающиеся описанию эмоции испытывали вы?