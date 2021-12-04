20+ твитов людей, у которых к 30 годам накопилось больше вопросов, чем ответов

Многие считают 30 лет неким рубежом, добраться до которого необходимо состоявшимся человеком. Все как обычно: сделать карьеру, заработать денег, посадить дерево, ну и так далее. Бытует мнение, будто бы потом на все это времени уже не останется, потому что сразу наступают старость и склероз.