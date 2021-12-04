20+ твитов людей, у которых к 30 годам накопилось больше вопросов, чем ответов
Многие считают 30 лет неким рубежом, добраться до которого необходимо состоявшимся человеком. Все как обычно: сделать карьеру, заработать денег, посадить дерево, ну и так далее. Бытует мнение, будто бы потом на все это времени уже не останется, потому что сразу наступают старость и склероз.
Мы в AdMe.ru одним глазком заглянули в твиттер и узнали, что на самом деле пользователи думают на этот счет.
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А как вы считаете, какой возраст в жизни человека можно назвать золотым временем?
Фото на превью ImNotWhoYouAre / Twitter
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