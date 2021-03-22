20+ твитов, которые за парой метких строк скрывают всю правду жизни

В жизни так много вещей, знакомых миллионам людей. Вот живешь себе спокойно, а потом раз — и застряла в платье в примерочной. Покупаешь фитнес-трекер — и не помнишь, когда в последний раз использовал его по назначению. А в определенном возрасте ты вдруг просто понимаешь, что в стаканчик из-под йогурта неплохо бы посадить рассаду.

Нам в AdMe.ru кажется, что в такие моменты главное — не забывать: в мире много людей, которые тебя понимают. А если поделиться своими мыслями в интернете — сотни или даже тысячи пользователей поддержат лайком.

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1Cringe — чувствовать себя неловко; съеживаться. 2Oh my God — Боже мой. 3Very relatable — очень даже понятно.

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