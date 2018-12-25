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Когда родительские обязанности становятся непосильной задачей — это верный знак, что пришло время остановиться и перевести дух. Ведь быть мамой и папой — самая естественная и одновременно сложная вещь в мире, а поэтому воспитывать детей проще с юмором. Об этом не понаслышке знают пользователи твиттера.