20+ твитов, которые рассказывают, каково это — быть родителем
Когда родительские обязанности становятся непосильной задачей — это верный знак, что пришло время остановиться и перевести дух. Ведь быть мамой и папой — самая естественная и одновременно сложная вещь в мире, а поэтому воспитывать детей проще с юмором. Об этом не понаслышке знают пользователи твиттера.
AdMe.ru собрал жизненные твиты, которые лучше всего показывают: идеальным родителем стать невозможно. И это хорошо.
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Какой из этих твитов больше всего, по вашему мнению, описывает суть родительства?
Фото на превью XplodingUnicorn / twitter