20 твитов, которые до боли знакомы каждой из нас
Ох уж этот твиттер. Тут есть что почитать на любую тему, но мы решили пройтись именно по женским твитам и рассмотреть все те моменты, которые знакомы каждой девушке вне зависимости от того, сколько ей лет. Колготки на все случаи жизни, крик души об отсутствии сна, коварство молодых людей. Много-много заметок, под которыми может подписаться каждая из нас. Не верите? Читайте до конца.
AdMe.ru в который раз поражается тому, что, несмотря на нашу уникальность, мысли-то у нас в основном сходятся.
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Если и у вас есть любимые твиты на ту же тему, кидайте нам.