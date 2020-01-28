20 твитов, которые до боли знакомы каждой из нас

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Ох уж этот твиттер. Тут есть что почитать на любую тему, но мы решили пройтись именно по женским твитам и рассмотреть все те моменты, которые знакомы каждой девушке вне зависимости от того, сколько ей лет. Колготки на все случаи жизни, крик души об отсутствии сна, коварство молодых людей. Много-много заметок, под которыми может подписаться каждая из нас. Не верите? Читайте до конца.