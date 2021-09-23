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20+ твитов, которые поймут все, кого хоть раз будил «тыгыдык» в 5 утра

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Кто же не любит котиков, особенно когда они устраивают «тыгыдык» в ночи. Жизнь с пушистыми негодниками бывает разной, но скучной ее точно не назовешь. Прятки в кладовке, побег от пылесоса — иногда коты становятся причиной ранней седины у хозяев. И кто, как не они, обнимут пушистой лапкой и придут помурчать, когда хозяину грустно.

Мы в AdMe.ru гарантируем, что эти четвероногие смогут вызвать у вас улыбку. А в бонусе вас ждет техника «остановки времени» от настоящего мастера кошачьего кунг-фу.

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Бонус: а сейчас вы увидите технику остановки времени

А что милое или не очень делают ваши питомцы?

Фото на превью ein_j / Twitter, ein_j / Twitter
9652238
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