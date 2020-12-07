20 твитов, которые доказывают, что в кассиры скучных людей не берут

Чаще всего, общаясь с покупателями, работники кассы ограничиваются фразой: «Пакет брать будете?» Но иногда, когда они бывают в настроении (или совсем наоборот), кассиры способны сделать так, чтобы встреча с ними не прошла бесследно. А некоторые и вовсе могут выдать такое, что киношникам впору задуматься: а не запустить ли о них комедийный сериал.