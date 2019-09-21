20+ твитов, которые доказывают, что мы все безвозвратно повзрослели

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Помните, как раньше было просто собраться с друзьями? Стоило вам просто назначить место и время — и все были как штык. Сейчас же этот процесс куда муторнее: сначала нужно создать общую группу в мессенджере, затем вынести предложение о встрече и услышать миллион вариантов, куда можно сходить, потом с горем пополам определиться с датой и временем, подходящими всем, и по итогу смириться с тем, что пришли 3 из 11 человек. Ох уж эта взрослая жизнь.