20+ твитов, которые доказывают, что мы все безвозвратно повзрослели
Помните, как раньше было просто собраться с друзьями? Стоило вам просто назначить место и время — и все были как штык. Сейчас же этот процесс куда муторнее: сначала нужно создать общую группу в мессенджере, затем вынести предложение о встрече и услышать миллион вариантов, куда можно сходить, потом с горем пополам определиться с датой и временем, подходящими всем, и по итогу смириться с тем, что пришли 3 из 11 человек. Ох уж эта взрослая жизнь.
AdMe.ru бороздил просторы Twitter и наткнулся на 25 человек, которым тоже есть что сказать об этом злосчастном взрослении. А в качестве бонуса вы узнаете, почему не стоит так сильно расстраиваться из-за того, что вам больше не 10.
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Бонус: есть как минимум одно утешение
А как вам дается эта взрослая жизнь? Хотели бы вы вернуться обратно в детство?
Фото на превью dedatolia / Pikabu