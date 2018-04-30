20 твитов, которые доказывают, что мы похожи друг на друга больше, чем думаем

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Иногда нам кажется, что мы ужасно одиноки и нас никто не понимает. Но стоит заглянуть в твиттер, как выясняется, что уникальность наших переживаний и проблем сильно преувеличена. И это хорошо, потому что вместе над ними смеяться гораздо веселее. Читайте, и убедитесь в том, что каждый из этих веселых твитов могли бы написать вы.