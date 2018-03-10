Пользователи твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вам когда-нибудь доводилось слышать от детей что-нибудь такое, из-за чего кровь стынет в жилах? Пользовательница твиттера под ником Karnythia попросила пользователей соцсети поделиться самыми жуткими фразами, которые они слышали от детей, и результат получился довольно неожиданным. И весьма, весьма пугающим.

AdMe.ru собрал для вас детские фразы, каждая из которых сама по себе может стать сюжетом для фильма ужасов.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

А вы когда-нибудь слышали от детей что-то, что пугало до дрожи?