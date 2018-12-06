20+ чертовски правдивых твитов для тех, кто хотел увидеть изнанку удаленной работы

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Возможность заниматься любимым делом, посиживая на мягком диване в собственной квартире с котом под боком, — вот так видят загадочный фриланс большинство из нас. Между тем на практике все оказывается не таким уж и радужным.

AdMe.ru собрал классные твиты от людей, которые не понаслышке знают, что такое фриланс и с чем его едят.

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А если бы прямо сейчас можно было бросить все и начать работать удаленно, чем бы вы занялись?

Фото на превью MarkAgee / twitter

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