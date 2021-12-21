20 трогательных доказательств того, что папина забота — недооцененный вид любви

Каждый родитель любит своего ребенка так сильно, как только может. Но мы привыкли к тому, что отцовские чувства чаще материнских бывают спрятаны где-то в глубине души. И временами вся эта нежность выплескивается в трогательные и неожиданные поступки, рассказами о которых и поделились сегодня пользователи сети.

А мы в AdMe.ru увидели эти фотографии и до сих пор не можем согнать с лица улыбку. Надеемся, и на ваших лицах она появится после прочтения этой статьи.

«Папа знает, как я люблю лимоны и лимонные деревья. И он вырезал из стали это деревце, раскрасил и отправил мне по почте в деревянном ящичке»

«Папы не стало несколько месяцев назад. А недавно я нашел это фото, где он поправляет мне бабочку перед моим выпускным»

«Тогда я тоже убедился, что он выглядит круто. Скучаю по нему очень сильно».

«Я сделал этот поднос для папы в 7-м классе. Недавно он переехал в новый дом и прислал мне это фото, чтобы показать, что все еще хранит его и использует»

«Мой отец очень много работает, но все же нашел время, чтобы купить для меня мои любимые апельсины. Спасибо, пап»

«Папа помог мне сделать кольцо для предложения руки и сердца. Она согласилась»

«Папа впервые увидел меня в свадебном платье... Теперь я понимаю, что ожидание стоило того»

«Сказала отчиму, что апельсиновые конфеты нравятся мне больше всех. А утром увидела, что он отсортировал мне их в отдельную банку»

«Папа смастерил для меня вот такой органайзер, чтобы я не теряла свои помады»

«Моего мужа воспитывала только мать. И вот сегодня они с моим папой впервые проведут время вдвоем как отец и сын»

«Папа своими руками построил мост в лесу для моей свадебной церемонии»

«Каждый Новый год папа достает и вывешивает этого Санту, которого я сделал еще в младших классах. Сейчас мне 45 лет»

«У меня были трудные дни. Поговорила с отцом, а потом он прислал мне это в надежде, что я улыбнусь. Cработало, пап»

«Моя первая татуировка. Когда я делал ее, папа был рядом со мной и сделал такую же у себя на колене»

«Моя маленькая дочка очень хотела накрасить меня. И я, конечно же, сдался ей»

«Мой папа, который живет в 30 часах езды, прилетел поздравить меня с днем рождения! Лучший подарок, о котором я только могла мечтать!»

«Я могу владеть только одной рукой и уже свыклась с мыслью, что никогда не смогу укладывать волосы — не дотянусь. Но на Рождество папа подарил мне специальный набор для стайлинга — и вуаля!»

«На протяжении моих школьных лет папа собирал мне обеды в школу и украшал пакеты забавными рисунками»

«Папа показал мне место, где он хранит самые ценные вещи. Среди них свисток в виде дракончика, который я сделал в школе, фигурка сверчка, которую я ему подарил, и кухонная открывашка с моей свадьбы»

«Я редко вижусь с отцом: мы живем далеко. Но на этих выходных мы проведем 3 дня вместе. Вот он готовит мое любимое блюдо»

«Ехали в машине и слушали Queen. Сказала папе, что всегда хотела играть на пианино. В скором времени он удивил меня: подарил пианино и ноты „Богемской рапсодии“»