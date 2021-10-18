20+ трагикомических ситуаций из жизни, всю соль которых поймут лишь те, у кого есть дети

Всю боль и радость родительства не передашь словами: чтобы понять, каково быть мамой или папой, это нужно почувствовать на себе. Наши дети никогда не устанут доставлять нам хлопоты и испытывать нашу нервную систему на прочность. И, несмотря на все, любить нас так, как не может больше никто на свете.

Мы в AdMe.ru приберегаем ураганные истории мам и пап специально для таких статей о детских выходках и шалостях. И вот вам новая подборка. А в конце вас ждет парочка бонусов: ответ на вопрос, кто такая на самом деле Зубная фея, и рассуждение о радостях и трудностях родительства.

«Мам, а сколько раз человек в день моргает? А ночь считается за один долгий морг?» Дочь сейчас в том возрасте, когда дети вообще не затыкаются. Умеют думать только вслух. Если она не говорит, то поет. Я только и успеваю гуглить, чем питаются червяки и верблюды. © valenayaspers / Twitter

Когда сыну было 5 лет, я его спросила:

— Ты почему все игрушки ломаешь и разбираешь?

Он ответил:

— Я не виноват! Меня захватили темные силы! © akka / AdMe

Вчера малой во 2-й класс пошел. 1 сентября будим его с утра:

— Вставай, на линейку надо собираться.

Он встал, взял со стола линейку, положил на кровать и лег на нее, сказав:

— Я на линейке. © Romance90 / Pikabu

— Вставай, на линейку надо собираться. Он встал, взял со стола линейку, положил на кровать и лег на нее, сказав: — Я на линейке. © Romance90 / Pikabu Сын подруги, второклассник, на ее вопрос, в чем он пойдет в школу 1 сентября, ответил: «В слезах». Оказалось, не сам придумал, а где-то вычитал. Все равно смешно. Чувство юмора у парня определенно есть. © NotPoorYorick / Pikabu

Племянник вышел из кухни и говорит:

— Папа, я там воду разлил, но только ты меня не ругай. У меня сегодня настроение хорошее, его нельзя портить! © akka / AdMe

— Папа, я там воду разлил, но только ты меня не ругай. У меня сегодня настроение хорошее, его нельзя портить! © akka / AdMe Дочь принесла мне последний кусочек своей любимой конфеты, и я был горд тем, что она научилась делиться. Потом прибежал сын и спросил, кто съел его конфету. А дочь заявила: «Это мы съели!» Ну что ж, разделять ответственность она тоже научилась. Горжусь ей даже больше. © HenpeckedHal / Twitter



Сын лет в 5 попросил меня рассказать, где мы раньше жили. Я начала говорить про предыдущую квартиру. Сын:

— Нет, еще раньше!

Начинаю рассказывать о городе, где мы с мужем учились.

Сын:

— Нет! Еще раньше! Когда вы в пещерах жили! © Tinatanda / Pikabu

— Нет, еще раньше! Начинаю рассказывать о городе, где мы с мужем учились. Сын: — Нет! Еще раньше! Когда вы в пещерах жили! © Tinatanda / Pikabu Приготовила я на завтрак пшенную кашу и пытаюсь уговорить сына съесть, зачитывая вслух из Google ее полезные свойства:

— Пшено обладает липотропным действием, то есть препятствует отложению излишков жира...

— Тебе полезно — ты и ешь. © leni_kotik / Twitter

Подскажите, а где-нибудь есть инструкция, как отучить 3-летку откусывать куски от стены? © ReSpekMyAuthoriitaaa / Reddit

Моя знакомая, глубоко беременная вторым, рассказала, что старший сын 8 лет подходит к ней и просит открыть рот, чтобы рассказать о чем-нибудь братику. © Ирина Петрачёнок / Facebook

Мой ребенок принес с улицы желудь, невозмутимо разделся, достал ореходробилку, разломил его и съел. Потом пришел и говорит: «Мам, какой-то я странный на улице арахис нашел!» Заботливая мама: паника, энтеросгель, активированный уголь... Я: «Ну свиньи их едят, значит, переварит». © chertovka00 / Twitter

Обожаю, когда вечерний свет мягко подчеркивает следы укусов на нашем диване. © RedBirdChi / Reddit

Моя сестра испекла печенье для коллег. Ее 3-летняя дочка попросила одно, и сестра вместо того, чтобы объяснить, что это не для нее, соврала, что печенье не получилось и на вкус просто гадость. Затем сестра отвернулась, чтобы прибрать все, и вдруг услышала, как печенье соскальзывает с тарелки в мусорное ведро. Выбросив его, дочь улыбнулась и повторила: «Гадость». © DickyBurd / Reddit

Мы с женой родили тролля. В школе сын подошел к однокласснику и спросил: «А бывало у тебя это ужасное чувство дежавю?» А через неделю еще раз подошел с тем же вопросом. © KuzzneCHIC2 / Twitter

Однажды маленький сын вернулся с «передержки» от бабушки притихшим. Весь вечер вел себя хорошо, не капризничал, съел весь ужин, послушно пошел спать. И, уже лежа в кровати, прошептал: «Мама, а правда, что непослушных мальчиков отправляют работать на фабрику заворачивать какашки в бумажки?» © Simptomchick / Pikabu

Ждали гостей. Предупредила ребенка, что к нам придет папин сослуживец с женой. Наступил вечер, звонок в дверь. Я открываю, и тут же летит ребенок с криком: «Привет, папин слуга!» Как-то неловко вышло. © Палата № 6 / VK

Велела ему развернуть жвачку, прежде чем откусывать. Я воспитываю монстра. © notanothersmith38 / Reddit

Сын (7 лет) попросил разрешения взять желатиновых червячков. Я разрешил 3. Берет 4. Я:

— Ты ничего не перепутал?

— Нет.

— Пересчитай червячков.

Сын считает:

— Ноль, 1, 2, 3... © AlexSheikh / det.org

— Ты ничего не перепутал? — Нет. — Пересчитай червячков. Сын считает: — Ноль, 1, 2, 3... © AlexSheikh / det.org Дочка взяла мои духи Lacoste (с крокодильчиком на этикетке), внимательно осмотрела и спрашивает: «Мам, это что, слезы крокодила?» © Палата № 6 / VK

Мой двухлетка выстроил весь свой транспорт для решающей гонки. © k2yip / Reddit

Попросила сына (3 года) убрать Lego. Он отказался. Тогда я сказала, что соберу сама и отдам другим детям. На что сын ответил, что соберет мою косметику и отдаст другим мамам. © Полина Троцкая / det.org

Открываю бутылку с отбеливателем. Племянник: «Как ты ее открыла? Я не смог». Я: «Тут специальная крышка с защитой от детей. Дети не могут открыть ее». Племянник с удивлением смотрит на бутылку: «Как она узнала, что я ребенок?» © azedi / Twitter

Я только что нашел своего 5-летнего сына сидящим на стуле в гараже. Дверь была открыта, а он сидел и смотрел на ливень снаружи. Что ж, я сел рядом. Дела подождут. Я просто смотрю на дождь вместе со своим мальчиком. © dad_on_my_feet / Twitter



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