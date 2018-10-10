20 товаров, которые оставляют так много вопросов и дают так мало ответов

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Помните, сколько всего интересного оказалось в Выручай-комнате в Хогвартсе, когда людям нужно было в ней что-то спрятать? Там тебе и «исчезательный» шкаф, и экзотические растения, и крестраж, и тонна другого волшебного хлама. Однако все это не идет ни в какое сравнение с тем, что можно отыскать на прилавках современных магловских магазинов.

AdMe.ru нашел в сети 20 товаров, производители которых будто прознали, что отчаянные времена требуют отчаянных мер.

1. Ершик-пистолет для истинных туалетных киллеров

«Убийца какашек».

2. Глушилка шансона

3. Это слишком странно даже по меркам японцев

4. Интересно, на какую целевую аудиторию рассчитан этот чудо-чехол?

5. Беспощадная детская мода

Hell в переводе с англ. «ад», hello — «привет».

6. Диск с антивирусом, для установки которого не требуется диск

7. Это не то, что вы подумали. Это елка

8. Ты не прочтешь!

9. Замок на игровую консоль «Сначала домашка»

10. Неоднозначная наклейка на клавиатуру

11. Бассейн, в комплекте с которым идут целых 25 шариков. Акт невиданной щедрости

12. Люстра, которая вполне могла бы сняться в рекламе контрацептивов

13. Эффект неожиданности никто не отменял

«Шпажки для яблок».

14. Детское лицо и вареная колбаса — несовместимые вещи

15. Постойте-ка, а зачем здесь ремни?

16. Чтобы распаковать отвертку, нужна отвертка

17. Каждая беременная женщина мечтает об одежде с изображением другой беременной женщины

18. 1965 год: «Держу пари, что в будущем у нас будут летающие машины и телепорты». 2018 год:

«Сырный принтер».

19. Диспенсер для тех, кто любит одним выстрелом убить двух зайцев

20. Будущее уже наступило: «кровоточащие» сосиски

А на какой необычный товар вам доводилось натыкаться во время шопинга?