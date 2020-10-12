20+ товаров из интернет-магазинов, в которых странностей больше, чем песка в пустыне
Сегодня уже невозможно представить свою повседневную жизнь без онлайн-шопинга. Интернет-магазины всячески завлекают в свои сети покупателей и порой предлагают такие товары, от одного вида которых даже суровый байкер может впасть в легкий шок и анабиоз.
AdMe.ru отыскал людей, которые наткнулись на обескураживающие предложения онлайн-магазинов, и любезно помог им поднять челюсть с пола.
«Искала себе необычное колечко, этот вариант сразил меня наповал. Кажется, можно больше не тратиться на маникюр. Долой гель-лак и ежемесячное выкачивание денег!»
Сапоги, при виде которых мозг ломается, а глаза машинально округляются
Сумка за $ 1 275
Оказывается, чтобы быть модным, не обязательно тратить деньги, достаточно просто покопаться в своих детских игрушках
Ноги согреты, а пальцы и пятка пусть мерзнут?
Мода, что ты делаешь, прекрати!
Тапочки на заказ, похожие на вашу собаку
Крестьянские дети ахнули от стоимости лаптей Воttega Veneta в пересчете на рубли. $ 1 790
«Когда и так холодно, а ты еще и идиот в сандалиях»
«Хм, где-то я это уже видела»
«Такое чувство, что у моего папы позаимствовали джинсы с рубашкой и перешили в ЭТО»
«Увидел такую милоту сегодня на одном известном китайском сайте»
«Они так круто выглядят, что я уже собралась было купить их... Пока не узнала, что они стоят € 21 700»
Сейчас явно в моде стиль «светлые штаны после работы на грядке»
Зато сколько учебников влезет. И даже форма для физкультуры
Великолепно! Телефон всегда будет падать маслом вниз, защищая экран
«Кто-то из Gucсi добрался до складов хранения советской амуниции. В продажу поступит Le Bushlate от Gucci за € 1 450. Сотни тысяч россиян и жителей бывшего СССР теперь могут почувствовать себя „от кутюр“»
Всем цветоводам-любителям посвящается
«Louis Vuitton продают перчатки за ₽ 25 тыс. Но я же не дурочка какая-то — похожу в строительных за ₽ 12»
Теплые и непродуваемые штаны. Самое то для суровой зимы!
«Надеюсь, такие сумочки скоро будут продаваться в каждом сетевом магазине»
«Истинно говорю вам: настали последние времена. Тапки из отеля по $ 105. Palm Angels»
А вы помните вашу самую первую покупку в интернете? Что это было?
Фото на превью lalakorg / pikabu, exopixel / depositphotos