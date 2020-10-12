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20+ товаров из интернет-магазинов, в которых странностей больше, чем песка в пустыне

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Сегодня уже невозможно представить свою повседневную жизнь без онлайн-шопинга. Интернет-магазины всячески завлекают в свои сети покупателей и порой предлагают такие товары, от одного вида которых даже суровый байкер может впасть в легкий шок и анабиоз.

AdMe.ru отыскал людей, которые наткнулись на обескураживающие предложения онлайн-магазинов, и любезно помог им поднять челюсть с пола.

«Искала себе необычное колечко, этот вариант сразил меня наповал. Кажется, можно больше не тратиться на маникюр. Долой гель-лак и ежемесячное выкачивание денег!»

© girlwit95418848 / twitter

Сапоги, при виде которых мозг ломается, а глаза машинально округляются

© _gastt / twitter

Сумка за $ 1 275

© lalakorg / pikabu

Оказывается, чтобы быть модным, не обязательно тратить деньги, достаточно просто покопаться в своих детских игрушках

© ILsn / pikabu

Ноги согреты, а пальцы и пятка пусть мерзнут?

© vegetablekorma / reddit

Мода, что ты делаешь, прекрати!

© harrisonjbrock / twitter

Тапочки на заказ, похожие на вашу собаку

© ReaganAbe / reddit

Крестьянские дети ахнули от стоимости лаптей Воttega Veneta в пересчете на рубли. $ 1 790

© lalakorg / pikabu, © Nikolai Bogdanov-Belsky / Wikimedia Commons

«Когда и так холодно, а ты еще и идиот в сандалиях»

© PhilLucifer / reddit

«Хм, где-то я это уже видела»

© Mozgoe*ka / pikabu, © Ну, погоди! / Союзмультфильм

«Такое чувство, что у моего папы позаимствовали джинсы с рубашкой и перешили в ЭТО»

© Habeatsibi / pikabu

«Увидел такую милоту сегодня на одном известном китайском сайте»

© Spice9 / pikabu

«Они так круто выглядят, что я уже собралась было купить их... Пока не узнала, что они стоят € 21 700»

© Obeysurf / reddit

Сейчас явно в моде стиль «светлые штаны после работы на грядке»

© gmlvsv / pikabu

Зато сколько учебников влезет. И даже форма для физкультуры

© Unknown / imgur

Великолепно! Телефон всегда будет падать маслом вниз, защищая экран

© FallenKai / reddit

«Кто-то из Gucсi добрался до складов хранения советской амуниции. В продажу поступит Le Bushlate от Gucci за € 1 450. Сотни тысяч россиян и жителей бывшего СССР теперь могут почувствовать себя „от кутюр“»

© volkova__v / twitter

Всем цветоводам-любителям посвящается

© wolf-bot / reddit

«Louis Vuitton продают перчатки за ₽ 25 тыс. Но я же не дурочка какая-то — похожу в строительных за ₽ 12»

© lalakorg / pikabu, © exopixel / depositphotos

Теплые и непродуваемые штаны. Самое то для суровой зимы!

© HarrisonWithAnH / twitter

«Надеюсь, такие сумочки скоро будут продаваться в каждом сетевом магазине»

© Antonchik2002 / pikabu

«Истинно говорю вам: настали последние времена. Тапки из отеля по $ 105. Palm Angels»

© lalakorg / pikabu

А вы помните вашу самую первую покупку в интернете? Что это было?

Фото на превью lalakorg / pikabu, exopixel / depositphotos
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