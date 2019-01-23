20+ тортов, секретным ингредиентом которых является капелька безумия (Не пытайтесь повторить это дома)
Безусловно, самое важное для торта — это вкус. Но и оформление играет далеко не последнюю роль. Ведь аппетит и настроение зачастую зависят именно от декора десерта. Однако порой кажется, что мастера кондитерского искусства махнули рукой на ожидания клиентов и дали полный простор своей фантазии. Что из этого получилось — смотрите в нашей статье.
AdMe.ru собрал для вас торты, пройти мимо которых просто невозможно. Они настолько круто сделаны, что смотреть на них — одно удовольствие.
Торт для настоящих мужчин
Когда именинница без ума от суши
Торт — космический корабль из «Звездных войн»
«Мама выиграла конкурс тортов. Горжусь ею»
Торт для бабушки, которая не стареет духом
«Дочь очень хотела встретиться с Акваменом»
Атрибуты настоящей леди
«Так выглядит идеальная футболка поло в моем представлении»
Такого крокодила можно легко одолеть, несмотря на его многочисленные зубы
Шашлык, мимо которого не пройдет даже вегетарианец
Когда что-то пошло не по плану
3-метровая фигура Нельсона Манделы
Для любителей пиццы, которым сильно захотелось сладкого
Торт в честь защиты докторской диссертации
Сладкая компенсация тем, кто так и не научился шить
Когда с чувством юмора все в полном порядке
Остается набраться терпения и дождаться заветного кусочка
Байкеры оценят по достоинству
Неужели наступление 60 лет действительно сопровождается этими вещами?
Удалось превратить одну из картин Стивена Брауна в скульптуру
Торт, бросающий вызов гравитации
На это можно смотреть бесконечно
Когда сыта по горло домашними хлопотами
А вам какой торт понравился больше всего?