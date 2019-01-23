20+ тортов, секретным ингредиентом которых является капелька безумия (Не пытайтесь повторить это дома)

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Безусловно, самое важное для торта — это вкус. Но и оформление играет далеко не последнюю роль. Ведь аппетит и настроение зачастую зависят именно от декора десерта. Однако порой кажется, что мастера кондитерского искусства махнули рукой на ожидания клиентов и дали полный простор своей фантазии. Что из этого получилось — смотрите в нашей статье.

AdMe.ru собрал для вас торты, пройти мимо которых просто невозможно. Они настолько круто сделаны, что смотреть на них — одно удовольствие.

Торт для настоящих мужчин

Когда именинница без ума от суши

Торт — космический корабль из «Звездных войн»

«Мама выиграла конкурс тортов. Горжусь ею»

Торт для бабушки, которая не стареет духом

«Дочь очень хотела встретиться с Акваменом»

Атрибуты настоящей леди

«Так выглядит идеальная футболка поло в моем представлении»

Такого крокодила можно легко одолеть, несмотря на его многочисленные зубы

Шашлык, мимо которого не пройдет даже вегетарианец

Когда что-то пошло не по плану

3-метровая фигура Нельсона Манделы

Для любителей пиццы, которым сильно захотелось сладкого

Торт в честь защиты докторской диссертации

Сладкая компенсация тем, кто так и не научился шить

Когда с чувством юмора все в полном порядке

Остается набраться терпения и дождаться заветного кусочка

Байкеры оценят по достоинству

Неужели наступление 60 лет действительно сопровождается этими вещами?

Удалось превратить одну из картин Стивена Брауна в скульптуру

Торт, бросающий вызов гравитации

На это можно смотреть бесконечно

Когда сыта по горло домашними хлопотами