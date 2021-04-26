20+ изумительных тортов, на которые сложно смотреть без детского восторга
Чтобы стать настоящим мастером в выбранном деле, нужно заниматься им на протяжении 9 лет. А чтобы просто поразить кого-то своим успехом, хватит и 20 часов. Мы не знаем, сколько времени потратили на освоение кондитерских навыков люди из этой подборки, но чувствуется, что за некоторыми их произведениями стоят годы кропотливого труда.
AdMe.ru погрузился в бескрайние пучины интернета, чтобы обнаружить торты, сделанные затейливо и со вкусом. Возможно, некоторые из них вдохновят и вас порадовать близких подобным подарком.
«Много лет работаю кондитером. Мой друг любит лапшу быстрого приготовления, так что вот какой торт-медовик я приготовил для него. Все съедобное»
«Шоколадный пирог, который я приготовил, сияет ярче моего будущего»
«Этот клубничный торт, изготовленный ко дню рождения моих братьев, изображает чашу с талисманами удачи»
«На 16-летие брата мы подарили ему торт „KFC“, а он уж было подумал, что мы реально заказали ему курицу»
«Сэму 16».
«Этот торт „Minecraft“ моя мама сделала на день рождения»
«Клиент: „Здравствуйте. Могли бы вы сделать мне торт в виде мороженого? Наша именинница очень любит его“.
Я: „Ни слова больше!“
К слову, в торте нет ни грамма мороженого»
«На 8-й день рождения я приготовила для своего племянника торт в виде Норберты. В нем все съедобно, даже посуда. Спасибо, Джоан Роулинг, за волшебство!»
«Этот трехъярусный торт на 40-летие, который я приготовила, отражает все интересы заказчика. Он судья, любит тяжелую атлетику и имеет черный пояс по боевым искусствам»
«Тортик для любимого мужа по эскизу жены и дочери. Cамое приятное, что весь декор можно съесть без остатка»
Таких тортов сразу надо брать два, чтобы один есть, а вторым любоваться
По-королевски изысканный и в то же время простой торт
«Я приготовила этот торт „Мисс Крошка“ для своего юного друга. Его 11-й день рождения получился особенным»
«Вот такой торт у меня был на день рождения»
Торт-мусс с зеркальной глазурью
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Хоть вы и не врете, трудно поверить, что это торт. © HollabackGurl25 / Reddit
«Мой торт на день рождения выглядел потрясающе! Именно так я и выгляжу в жизни»
«Моя сестра приготовила для меня эту красоту, и я решил поделиться ею с вами»
«Рисовать масляным кремом оказалось так захватывающе! Сам торт из клементинов с рамкой из шоколада»
Этот лимонный торт можно вручить вместо цветочного букета
«Это приснилось моей дочери. Я нарисовала как смогла торт из ее сна, а местный пекарь к ее дню рождения его „оживил“»
«Испекла торт „Мастер меча“ для мужа, после того как он в шутку сказал, что было бы клево его получить»
«Вот какой сладкий сюрприз был у меня на день рождения»
«Моя подруга попросила испечь торт для ее мамы, и вот результат! Одно удовольствие было готовить его для кого-то»
А вы любите печь торты или готовить какие-то оригинальные блюда? Ждем фото ваших домашних кулинарных шедевров.
Фото на превью coffeeaddict121518 / Reddit
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