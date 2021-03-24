20+ точных комментариев от тех, кто вечно все перевернет с ног на голову
От острых на язык пользователей не ускользает ни одна мелочь в интернете: они шутят над сложностью русского языка, покупками с AliExpress, карьерой, зарплатой, рецептами, поиском выхода из магазина IKEA, стеснительными гостями, комнатными растениями и матримониальными намерениями, и даже над котиками (нежно). И каждый раз выходит уморительно до чертиков.
Мы в AdMe.ru неустанно прочесываем сеть в поисках шутников, которые способны втиснуть в одну фразу сразу все свое остроумие. И вот вам новая подборка их комментариев.
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Над каким последним комментарием из сети вы смеялись в голос?
Фото на превью ankiyara / Twitter, Granis / Pikabu
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