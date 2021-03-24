20+ точных комментариев от тех, кто вечно все перевернет с ног на голову

От острых на язык пользователей не ускользает ни одна мелочь в интернете: они шутят над сложностью русского языка, покупками с AliExpress, карьерой, зарплатой, рецептами, поиском выхода из магазина IKEA, стеснительными гостями, комнатными растениями и матримониальными намерениями, и даже над котиками (нежно). И каждый раз выходит уморительно до чертиков.