20+ теть и дядь, которые не стесняются показывать своего внутреннего ребенка
Все мы в глубине души остаемся детьми, просто не все готовы это признать. И есть люди, которые не стесняются делиться с другими своими ребяческими выходками, будь то покупка конструкторов Lego, мягких игрушек, вкусной зубной пасты или желание есть мороженое вместо супа.
Мы в AdMe.ru не видим ничего зазорного в том, чтобы иногда выпускать своего внутреннего ребенка на волю. И герои нашей подборки доказывают, что это может быть очень круто.
«Я взрослый человек, у меня классная жизнь. И все же это одна из самых крутых вещей, появившихся у меня за долгое время. Завидуйте, люди!»
«Да, я уже не ребенок»
Крик души
«Я начала свой день с позднего чая с Бертраном. Я взрослая»
«Я зрелая женщина, и мне нужна была эта игрушка-перевертыш»
Обещания, данные самому себе, нужно выполнять
«Моя жена тайком купила пакет самоклеящихся глазок и наклеивает их на все мои книги, когда меня нет рядом»
«Вообще-то я взрослый»
Динозаврики — это святое
«Я уже давно совершеннолетняя, и я купила это»
«Печенье „Мифическое создание“».
«Я уже взрослый, но почему-то моя комната выглядит так, будто мне 5 лет»
Качельки любят все
«Я: „Устал заниматься одним и тем же, я взрослый человек, мне нужна новая серьезная профессия“. Тоже я:»
«Сейчас почти 2 часа ночи. Я ем зефир и смотрю „Офис“. Я вполне работоспособный зрелый человек»
Все мы в глубине души — дети
«Я взрослый человек с докторской степенью, а также с целой полкой вещей, связанных с Тоторо»
«С одной стороны, я уже не ребенок, маркетинговые уловки на меня не действуют, да и тени таких цветов у меня уже есть»
«А с другой — это же малыш Йода на палетке. Мне это просто необходимо!»
Когда не готов делиться конфетами
«Я 21-летняя женщина, и мне нужна паста с покемонами»
«В детстве я думала: взрослые, наверное, только меня заставляют есть суп, а сами едят на обед мороженое»
«Теперь я взрослая и могу с уверенностью сказать, что это именно так».
«Я серьезная женщина, поэтому сегодня я поехала в другой конец города за динозавром с блестящим пузиком»
Свои желания нужно исполнять, даже если их никто не поймет
А как проявляет себя ваш внутренний ребенок?
Фото на превью SongOfaWhale / Twitter
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