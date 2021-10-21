20+ теть и дядь, которые не стесняются показывать своего внутреннего ребенка

Все мы в глубине души остаемся детьми, просто не все готовы это признать. И есть люди, которые не стесняются делиться с другими своими ребяческими выходками, будь то покупка конструкторов Lego, мягких игрушек, вкусной зубной пасты или желание есть мороженое вместо супа.

Мы в AdMe.ru не видим ничего зазорного в том, чтобы иногда выпускать своего внутреннего ребенка на волю. И герои нашей подборки доказывают, что это может быть очень круто.

«Я взрослый человек, у меня классная жизнь. И все же это одна из самых крутых вещей, появившихся у меня за долгое время. Завидуйте, люди!»

«Да, я уже не ребенок»

Крик души

«Я начала свой день с позднего чая с Бертраном. Я взрослая»

«Я зрелая женщина, и мне нужна была эта игрушка-перевертыш»

Обещания, данные самому себе, нужно выполнять

«Моя жена тайком купила пакет самоклеящихся глазок и наклеивает их на все мои книги, когда меня нет рядом»

«Вообще-то я взрослый»

Динозаврики — это святое

«Я уже давно совершеннолетняя, и я купила это»

«Печенье „Мифическое создание“».

«Я уже взрослый, но почему-то моя комната выглядит так, будто мне 5 лет»

Качельки любят все

«Я: „Устал заниматься одним и тем же, я взрослый человек, мне нужна новая серьезная профессия“. Тоже я:»

«Сейчас почти 2 часа ночи. Я ем зефир и смотрю „Офис“. Я вполне работоспособный зрелый человек»

Все мы в глубине души — дети

«Я взрослый человек с докторской степенью, а также с целой полкой вещей, связанных с Тоторо»

«С одной стороны, я уже не ребенок, маркетинговые уловки на меня не действуют, да и тени таких цветов у меня уже есть»

«А с другой — это же малыш Йода на палетке. Мне это просто необходимо!»

Когда не готов делиться конфетами

«Я 21-летняя женщина, и мне нужна паста с покемонами»

«В детстве я думала: взрослые, наверное, только меня заставляют есть суп, а сами едят на обед мороженое»

«Теперь я взрослая и могу с уверенностью сказать, что это именно так».

«Я серьезная женщина, поэтому сегодня я поехала в другой конец города за динозавром с блестящим пузиком»

Свои желания нужно исполнять, даже если их никто не поймет