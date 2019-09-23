20+ фото, которые врачи должны выписывать как лекарство от осенней хандры

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Чем короче световой день, тем сложнее оставаться в приятном расположении духа и искренне желать коллегам доброго утра. Если вам тоже сегодня холодно и над головой сгустились тучи, то эта подборка для вас: она полна света и тепла.

Мы в AdMe.ru всеми силами стараемся помочь вам всегда быть в хорошем настроении и поэтому отыскали несколько снимков, от которых растает даже большая глыба льда на сердце.

1. Маленькая пиранья

2. «Наконец-то человек вернулся домой»

3. Дедушка играет с 3-летней внучкой на легком уровне, позволяя ей выигрывать

4. Сон котика — святое

5. «Взял этого парня из приюта. Он был там 8 месяцев, и никто не хотел его забирать. Я знаю: он ждал нас с женой»

6. Ребенок и солнышко

7. Колибри пьет сок

8. Устал паренек

9. «Друг сделал для моего ребенка костюм на Хеллоуин»

10. Молчание бульдожат

11. «Можно мы ее оставим?»

12. Джентльмен

13. «Месяц назад мои родители взяли в семью слепую Молли. Я влюблен, хоть еще и не встретился с ней»

14. Бабочки садятся только на хороших мальчиков

15. Дедушка и внук

16. Чмок!

17. «Мои домочадцы решили измерить рост Калипсо у стены — там же, где измеряли всех нас»

18. Как мало нужно для счастья в детстве

19. Ку-ку!

20. Взгляд чистого счастья

21. Безопасность прежде всего