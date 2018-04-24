20+ теней, у которых своя версия реальности

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В некоторых культурах мира тени приписывают магическое значение. С ней связано множество обрядов, примет и ритуалов. Однако с научной точки зрения это всего лишь пространственное оптическое явление. Правда, иногда оно ведет себя так, словно живет своей жизнью.

AdMe.ru собрал фото, на которых тень решила проявить фантазию, чтобы всех удивить.

«Из моего парня и его собаки получился кентавр»

Листья похожи на танцующую фею

Две подруги и обезьяна

Веселись, даже если ты тень

Полотенца, которые мечтают о президентском кресле

В Шотландии даже тени клетчатые

Вы тоже видите белку?

Сбой в матрице

«Судя по тени, моя вешалка — ведьма»

Так выглядит кайф перфекциониста

Кажется, эта тень эволюционирует

У телефонного провода тоже есть ДНК

Эта тень явно что-то задумала

И эта тоже

Огромный паук? А нет!

Извилистая тень абсолютно прямой лестницы

«Мое обручальное кольцо»

Когда ты листик, но в душе жираф

Левитирующие ботинки

Эта ручка сделана из переработанных пластиковых бутылок

Из-за тени на рубашке кажется, что парня на заднем плане просто неудачно прифотошопили