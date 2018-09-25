20+ татуировок, владельцы которых не знают, что такое банальность

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Тату-каталоги давно пора выбросить из каждого специализированного салона, ведь у каждого, кто хочет украсить свое тело, найдется история, оставившая отпечаток на сердце. В новой статье мы собрали татуировки, которые расскажут об их обладателях больше, чем задушевный разговор. А в конце вас ждет бонус о том, что некоторые в погоне за красивыми узорами не ведают, что творят.

Мы в AdMe.ru уверены, что тату — это целый вид искусства, и перед вами 21 пример оригинальных, знаковых и сакральных рисунков на теле, за каждым из которых стоит целая история.

Ожог 3-й степени превратился в татуировку феникса

«Мы с женой сделали татуировки с точным положением планет в тот день, когда мы поженились»

«Это кот моей девушки в костюме акулы. И ее новая татуировка»

Как объяснить, что такое энтропия? Показать это тату

«Сделал предложение моей девушке с помощью этой татуировки. Она сказала „да“»

Когда относишься с юмором к любой ситуации

«Татуировка моей мамы: дата рождения и смерти ее матери и удары ее сердца, которые переходят в подпись»

«Это я и моя собака»

Кольщик из Бразилии создал уникальную татуировку, которая буквально раскрывается от движений руки

«Тату в память о моем друге, которого не стало в прошлом году»

«Мой шрам превратился в нечто прекрасное»

«После пересадки сердца я сделала тату на память»

Тату женатой пары пчеловодов

«Папа скончался 7 лет назад. Он набил эту татуировку, когда ему исполнилось 18 лет. Теперь 18 исполнилось мне, и я сделал такую же тату»

Тату с самой трогательной сценой аниме «Унесенные призраками»

«Я потерял друга при восхождении на горы. Это мое напоминание о нем и о том, что всегда надо помнить о безопасности»

Корабль «Тысячелетний сокол» настоящего фаната «Звездных войн»

После смерти сына эта удивительная женщина сделала татуировку, эскиз которой для нее когда-то нарисовал ее сын

«Ты здесь, ты там, ты везде. Я люблю тебя».

«Переехал в 10 лет из Сиднея в Ирландию. Теперь мне 20, и это моя первая тату»

«После того как в 2013 году умерла мама, я нашла ее записную книжку, где она писала записки для меня и моих сестер, которые мы никогда не получали. Одна из них стала татуировкой»

«Я буду ждать тебя в том месте между явью и сном. Там я буду ждать, всегда любить и заботиться о тебе».

А это новая татуировка Эмилии Кларк. Теперь она настоящая Мать драконов

Бонус: ее тату буквально переводится с тайского как «свежие спринг-роллы»

Какая татуировка поразила вас больше всего? Есть ли у вас или ваших близких какие-то знаковые рисунки на теле?