20+ татуировок, владельцы которых не знают, что такое банальность
Тату-каталоги давно пора выбросить из каждого специализированного салона, ведь у каждого, кто хочет украсить свое тело, найдется история, оставившая отпечаток на сердце. В новой статье мы собрали татуировки, которые расскажут об их обладателях больше, чем задушевный разговор. А в конце вас ждет бонус о том, что некоторые в погоне за красивыми узорами не ведают, что творят.
Мы в AdMe.ru уверены, что тату — это целый вид искусства, и перед вами 21 пример оригинальных, знаковых и сакральных рисунков на теле, за каждым из которых стоит целая история.
Ожог 3-й степени превратился в татуировку феникса
«Мы с женой сделали татуировки с точным положением планет в тот день, когда мы поженились»
«Это кот моей девушки в костюме акулы. И ее новая татуировка»
Как объяснить, что такое энтропия? Показать это тату
«Сделал предложение моей девушке с помощью этой татуировки. Она сказала „да“»
Когда относишься с юмором к любой ситуации
«Татуировка моей мамы: дата рождения и смерти ее матери и удары ее сердца, которые переходят в подпись»
«Это я и моя собака»
Кольщик из Бразилии создал уникальную татуировку, которая буквально раскрывается от движений руки
«Тату в память о моем друге, которого не стало в прошлом году»
«Мой шрам превратился в нечто прекрасное»
«После пересадки сердца я сделала тату на память»
Тату женатой пары пчеловодов
«Папа скончался 7 лет назад. Он набил эту татуировку, когда ему исполнилось 18 лет. Теперь 18 исполнилось мне, и я сделал такую же тату»
Тату с самой трогательной сценой аниме «Унесенные призраками»
«Я потерял друга при восхождении на горы. Это мое напоминание о нем и о том, что всегда надо помнить о безопасности»
Корабль «Тысячелетний сокол» настоящего фаната «Звездных войн»
После смерти сына эта удивительная женщина сделала татуировку, эскиз которой для нее когда-то нарисовал ее сын
«Ты здесь, ты там, ты везде. Я люблю тебя».
«Переехал в 10 лет из Сиднея в Ирландию. Теперь мне 20, и это моя первая тату»
«После того как в 2013 году умерла мама, я нашла ее записную книжку, где она писала записки для меня и моих сестер, которые мы никогда не получали. Одна из них стала татуировкой»
«Я буду ждать тебя в том месте между явью и сном. Там я буду ждать, всегда любить и заботиться о тебе».
А это новая татуировка Эмилии Кларк. Теперь она настоящая Мать драконов
Бонус: ее тату буквально переводится с тайского как «свежие спринг-роллы»
Какая татуировка поразила вас больше всего? Есть ли у вас или ваших близких какие-то знаковые рисунки на теле?
Фото на превью unknown author / imgur