20+ татуировок, которым дали второй шанс и не прогадали
Губительными для тату могут быть множество факторов, такие как неумелый художник, ошибки молодости и многое другое. Однако герои нашей фотоподборки, вместо того чтобы вывести неудачный рисунок, решили дать своей татуировке второй шанс. Мы выбрали самые яркие варианты преображения, которые (почему бы и нет) и вас смогут вдохновить на что-нибудь этакое.
AdMe.ru предлагает вам посмотреть, как, казалось бы, из безнадежно испорченных рисунков рождаются шедевры.
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А может, и у вас есть подобные примеры? Поделитесь с нами в комментариях — обещаем, мы никому не расскажем.
Фото на превью noijonas / reddit