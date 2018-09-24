20+ татуировок, которым дали второй шанс и не прогадали

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Губительными для тату могут быть множество факторов, такие как неумелый художник, ошибки молодости и многое другое. Однако герои нашей фотоподборки, вместо того чтобы вывести неудачный рисунок, решили дать своей татуировке второй шанс. Мы выбрали самые яркие варианты преображения, которые (почему бы и нет) и вас смогут вдохновить на что-нибудь этакое.