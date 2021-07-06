20+ татуировок, которые наполнены не только чернилами, но и особым смыслом

История татуировок тянется из глубины веков, сперва это были лишь отличительные знаки для воинов или же обереги от злых духов, но с течением времени рисунки на коже обрели совершенно иной смысл. Татуировки стали способом сохранить важные воспоминания о самых эмоциональных моментах жизни.

Нас в AdMe.ru зацепил глубокий смысл, который вложили обладатели тату из нашей сегодняшней подборки в свои нательные рисунки.

1. «Листья гинкго символизируют выносливость, надежду и долголетие. Они были любимцами моей прабабушки, и ее любовь к ним передавалась через сильных, стойких и полных надежд женщин в моей семье»

2. «Первая татуировка в память о моем дедушке (ему нравились подсолнухи и розовые фламинго, отсюда и перо)»

3. «Моя первая татуировка в виде молекулы дофамина — напоминание о моей бабушке-химике»

4. «Сегодня сделал татуировку в честь Кико. Ей было 9 лет, когда она ушла. Но теперь она всегда со мной»

5. «Я сделал татуировку на память о своем отце — как раз перед годовщиной его смерти. Он занимался сценической магией, и трюк с этим реквизитом был моим любимым»

6. «Люблю велоспорт, счастливая владелица байка и шоссера, тату впервые набила в 50 лет»

7. «А у меня мелодия. Кто умеет, может сыграть. Сделана она была в лучший период моей жизни, и я хочу, чтобы этот период не кончался никогда! Именно об этом моя татуировка»

8. «Я могу» — после победы над раком щитовидной железы

9. «Я сделала 2 тату на запястье в честь своих сыновей. Они родились в один день с разницей в 15 лет. 2 августа, оба Львы по гороскопу»

10. «Я очень боялась, чтобы даты рождения у сыновей не совпали. Когда спокойно закончился день 23.04, я расслабилась и на следующий день родила»

11. «После многих лет борьбы с биполярным расстройством я наконец вылечился. Эта новая татуировка напоминает мне, что жизнь как американские горки: в ней есть взлеты и падения»

12. «Мой дедушка многому меня научил в жизни, в том числе охоте, когда я был молод. Сегодня сделал татуировку на память о нем»

13. «В честь моего похода по Тихоокеанскому гребню. Эти громкие, красивые сойки следовали за мной из Мексики в Канаду»

14. «Котенок направляется на другую сторону. Моя первая татуировка в память о моей кошечке Зигги»

15. «В честь моего новорожденного сына я сделал татуировку с изображением Вегеты и Транкса и надписью „Отец и сын“»

16. «Вчера я сделала себе первую татуировку „Битлз“ в память о Джоне и планирую сделать еще много отсылок к этой группе»

17. «Чардрево и лютоволк в честь моей собаки по кличке Призрак»

18. «Новая татуировка о моем выздоровлении после перелома позвоночника»

19. «Это мое сердцебиение, и оно нерегулярно»

«„Сила“ — написано почерком моей мамы. Это напоминание о том, что она умерла от болезни сердца, я унаследовала эту болезнь, но также унаследовала и ее силу. Мой старший брат сделал такое же тату, чтобы поддержать меня и почтить нашу маму».

20. «В память о моем потерянном ребенке»

«Когда я пришла в тату-салон и показала мастерам фотографию татуировки, которую я хотела сделать, они посмеялись над ней. Полагаю, она показалась им „девчачьей“, но они не понимали, что за ней стоит».

21. Просто, но значимо

«Точка с запятой используется, когда автор мог бы закончить предложение, но решил этого не делать. Около 3 лет назад моему старшему сыну было трудно, мы не думали, что справимся с его проблемой. Но уже прошел год, как он чувствует себя лучше, поэтому мы с сыном решили сделать такие тату в честь этого события».

22. «Мама сделала татуировку в память о нашем младшем брате»