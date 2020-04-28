20+ свежих пользовательских открытий, которые грянули как гром среди ясного неба
А у вас бывало, что посреди дня вы узнавали нечто совершенно новое для себя? Что будет с черенком капусты, если забыть его на подоконнике? Или как выглядит завтрак в Антарктике? А в каком положении находятся гонщики «Формулы-1» во время езды?
У некоторых пользователей бывают такие озарения. Мы в AdMe.ru выбрали для вас самые невообразимые открытия, которые можно было обнаружить в интернете. А в конце статьи подготовили небольшой бонус, который докажет, что порой и собственной фантазии достаточно, чтобы всерьез удивиться.
«Водитель „Формулы-1“ во время гонки выглядит так, как будто сидит в ванной и держит ноги на смесителе»
«Вот так выглядит воронье ухо»
«Можно обернуть содержимое гамбургера листом салата, чтобы ничего не выпадало»
«Просто аист решил посидеть на пятках. Другое дело, что пятки у него выглядят непривычно»
«Когда мы пролетали на борту Boeing 767 на высоте 37 000 футов, начался шторм. Так выглядит гроза сверху»
«Спящие кашалоты — это фантастика»
«Когда пытаешься поджарить яйцо в Антарктике»
«Небольшое отверстие на крышке емкости для растительного масла избавит от необходимости покупать специальную бутыль»
Вот уж действительно, откуда?
«Забыла про корешок пекинской капусты на подоконнике, порадовал цветочком к празднику»
«Уже 2 недели безвылазно сижу в глуши на даче в Вологодской губернии. Недавно ходил гулять по лесу и нашел у ручья вот такое дерево после бобров»
«Все самки этих воробьиных коричневые, а самцы — синие»
«На моих носках есть инструкция, как их правильно надевать»
Когда все, что ты знал о мире, рушится в один миг
«Это моя красная роза с белыми листьями. Она не выживет без хлорофилла, поэтому ей приходится паразитировать на остальной части растения»
«Если заправить этикетку под дно чашки с чаем, то она никогда не упадет в кружку»
Скрытый смысл есть везде, даже там, где его совсем не ждешь
«Если поместить каплю воды на объектив телефона, получится HD-камера с суперзумом»
«Cегодня узнал про существование дамасских козлов, которые выглядят как демоны, они мне сниться будут теперь»
Когда бабушка больше заботится об экологии, чем ты
«Линзы с показателем преломления 1,74 делают мои селфи немного странными»
Бонус: откровение из мира мистики
А какие открытия недавно совершали вы?
Фото на превью Artur Kornakov / Twitter, Кот, Джеймс Кот / Twitter