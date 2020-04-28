20+ свежих пользовательских открытий, которые грянули как гром среди ясного неба

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А у вас бывало, что посреди дня вы узнавали нечто совершенно новое для себя? Что будет с черенком капусты, если забыть его на подоконнике? Или как выглядит завтрак в Антарктике? А в каком положении находятся гонщики «Формулы-1» во время езды?

У некоторых пользователей бывают такие озарения. Мы в AdMe.ru выбрали для вас самые невообразимые открытия, которые можно было обнаружить в интернете. А в конце статьи подготовили небольшой бонус, который докажет, что порой и собственной фантазии достаточно, чтобы всерьез удивиться.

«Водитель „Формулы-1“ во время гонки выглядит так, как будто сидит в ванной и держит ноги на смесителе»

«Вот так выглядит воронье ухо»

«Можно обернуть содержимое гамбургера листом салата, чтобы ничего не выпадало»

«Просто аист решил посидеть на пятках. Другое дело, что пятки у него выглядят непривычно»

«Когда мы пролетали на борту Boeing 767 на высоте 37 000 футов, начался шторм. Так выглядит гроза сверху»

«Спящие кашалоты — это фантастика»

«Когда пытаешься поджарить яйцо в Антарктике»

«Небольшое отверстие на крышке емкости для растительного масла избавит от необходимости покупать специальную бутыль»

Вот уж действительно, откуда?

«Забыла про корешок пекинской капусты на подоконнике, порадовал цветочком к празднику»

«Уже 2 недели безвылазно сижу в глуши на даче в Вологодской губернии. Недавно ходил гулять по лесу и нашел у ручья вот такое дерево после бобров»

«Все самки этих воробьиных коричневые, а самцы — синие»

«На моих носках есть инструкция, как их правильно надевать»

Когда все, что ты знал о мире, рушится в один миг

«Это моя красная роза с белыми листьями. Она не выживет без хлорофилла, поэтому ей приходится паразитировать на остальной части растения»

«Если заправить этикетку под дно чашки с чаем, то она никогда не упадет в кружку»

Скрытый смысл есть везде, даже там, где его совсем не ждешь

«Если поместить каплю воды на объектив телефона, получится HD-камера с суперзумом»

«Cегодня узнал про существование дамасских козлов, которые выглядят как демоны, они мне сниться будут теперь»

Когда бабушка больше заботится об экологии, чем ты

«Линзы с показателем преломления 1,74 делают мои селфи немного странными»

Бонус: откровение из мира мистики