20 свежих интернет-комментариев от людей с круглосуточным КВН в голове
Нельзя просто так взять и промолчать — кажется, этим руководствуются некоторые пользователи, комментируя все, что видят в сети, и парой слов превращая обычный пост в интернет-шедевр. А мы и рады, собирая лучшие комменты в подборки. Если поспорите с другом, что он ни разу не засмеется, читая эту статью, — он точно проиграет. Спорим?
Мы в AdMe.ru никогда не упускаем возможности от души поржать и вам предлагаем сделать то же самое.
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А как бы вы прокомментировали эти посты?
Фото на превью Pixabay, Уравнения Навье — Стокса / Википедия