20 свежих интернет-комментариев от людей с круглосуточным КВН в голове

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Нельзя просто так взять и промолчать — кажется, этим руководствуются некоторые пользователи, комментируя все, что видят в сети, и парой слов превращая обычный пост в интернет-шедевр. А мы и рады, собирая лучшие комменты в подборки. Если поспорите с другом, что он ни разу не засмеется, читая эту статью, — он точно проиграет. Спорим?