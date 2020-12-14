20+ свекровей, которые смогли полюбить невестку не меньше, чем родного сына (А некоторые даже больше)
Как говорится, умная свекровь обретает дочь, а глупая — теряет сына. Многим матерям сложно «отдать» родную кровинушку другой женщине, они ревнуют и всячески вмешиваются в жизнь молодых. Что из этого получается, вы и сами знаете.
Но сегодня AdMe.ru докажет, что любимая невестка — это не оксюморон, а свекровь может проникнуться к избраннице сына материнскими чувствами. В качестве бонуса вас ждет неожиданный лайфхак от поистине мудрой женщины.
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Это были далекие 80-е. Моя подруга жила с мужем и его мамой. Свекровь случайно обнаружила, что сын гуляет. Поговорила с ним и пригрозила выгнать из дома, если не прекратит. Он не прекратил. Тогда мать рассказала все невестке и с ее разрешения выставила сына. После развода подруга еще пару лет прожила у нее, а потом вышла замуж и съехала. Но у нее всегда были прекрасные отношения с первой свекровью, и она помогала ей, как родной матери. © Tatyana Bernshtein / Facebook
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После университета мой будущий муж нашел работу за 4 000 км от дома. Там познакомился со мной и меньше чем через год позвонил домой со словами: «Мам, я женюсь». Мама задала только один вопрос: «Когда?» Она ничего не спрашивала обо мне и моей семье. А когда прилетела к нам на свадьбу, крепко обняла, назвала дочкой и сказала, что очень рада. До сих пор помню свое состояние обалдения. © Tashka23447 / Pikabu
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Когда мне было 10, папа стал хамить и буянить. На дворе 90-е, зарплата маленькая, 2 детей, а жили мы в квартире папиной матери. Как-то вечером за чашкой чая бабуля строго сказала моей маме, что терпеть такое поведение мужа нельзя. «Если решишься на развод, то и ты, и детки должны остаться тут. Пенсия у меня хорошая, потянем. А Вова, как мужчина, найдет, где жить». © «Подслушано» / Ideer
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Познакомилась с будущим мужем в 29 лет. Я тогда встречалась с другим, как тогда думала, любимым. Но вот у меня случается непредвиденная ситуация и приходится съезжать с квартиры. «Любимый» от меня открещивается, а практически незнакомый мужчина приводит в дом к своей матери. Так и поженились. Прожили вместе 8 счастливых лет, а потом я овдовела. Сейчас живу с мамой — так я называю свекровь. Уже 5 лет у нас своя маленькая семья, а мама даже переписала на меня половину квартиры. © Labarik / AdMe
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Моя дорогая свекровь заехала как-то к нам, посмотрела на бардак, позвонила мне и дала телефон женщины, которая у нее убирается 2 раза в неделю. © TrianoRivera / Pikabu
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Вскоре после рождения дочки мужу пришлось уехать из города, и его мать пришла за мной приглядывать. Даже когда я спала, она каждые 15 минут заходила в комнату, чтобы убедиться, что все нормально. А когда мы с супругом еще встречались, я пошла в гости к его родителям с конфетами ручной работы. Мама попросила папу принести тарелку, а когда тот вернулся, сказала: «Да не эту, красивую возьми». © Kristiana Kincaid / Quora
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У меня была трешовая ситуация со свекровью. В лучших традициях русских сериалов я заявилась к ней ночью, с ноутбуком и в порванных джинсах. Именно в таком виде я выпорхнула из родного гнезда и под вопли моей маменьки отправилась в новую замужнюю жизнь. С парнем на тот момент была знакома 4 месяца. Но меня приняли, одели и обули. Отношения со свекровью скорее уважительные, но, если что-то случается, она первая, кому я звоню. Я ее даже мамой называю, потому что она ко мне относится в миллион раз лучше родной. © RinaIpse / Pikabu
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Свекровь всегда напоминает своему сыну, чтобы он помогал мне по дому. Знает, что это ее косяк, ведь она все тянула и тянет сама, а мне не желает такого. Хотя с устоявшимися привычками и принципами бороться сложно, муж старается. © мальвина / AdMe
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Лежу в больнице. Супруг вчера спросил, что принести. Ну, я и сказала, что хочется сырников, блинчиков там, налистников с мясом. Но он же не будет их делать, а чтобы бегал и искал, где купить, мне не нужно. Он рассказал все своей маме, и вот что она мне сегодня передала. © Nika76607439 / Twitter
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Мама мужа очень крутая. Она научила его драться и играть в видеоигры, занималась верховой ездой и была метательницей топоров. Она стала матерью и для меня, и для моего младшего брата. © Jules Bearsong / Quora
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Вышла замуж, родила, и подруги одна за другой перестали общаться. Одна обиделась, другая требует, чтобы я ушла от мужа, третья называет мою свекровь ведьмой. А меня никто никогда так не любил, как родители мужа. Моя семья воспринимала все как должное, а свекры замечают любую мелочь: вымытые полы, прополотые грядки, купленные вкусняшки к чаю. И отвечают сторицей. © «Подслушано» / Ideer
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Со свекровями я всегда ладила лучше, чем с мужьями. Первая была замечательной женщиной и даже после смерти сына считала меня своей дочкой. Она приходила ко мне в больницу, когда я ждала ребенка от второго мужа. Вторая после нашего знакомства спросила: «Да что ты вообще нашла в моем сыне?» © Roberta King / Quora
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Свекровь знает, что у меня тревожное расстройство, и перед каждым семейным застольем говорит, что прикроет меня перед родственниками, если мне нехорошо. Моя родная мать никогда бы так не сделала. © EchoAquarium / Reddit
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4 года назад переехала к мужу в чужую страну, и его мать меня здорово поддержала. Помогла с учебой и изучением языка. Утешала, когда я тосковала по дому. Мы и сейчас ходим вместе пообедать и по магазинам, а если выходит хороший фильм, устраиваем девичьи посиделки. Благодаря ей я чувствую себя частью семьи. © TheDutchieScot / Reddit
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Свекровь была старомодной деревенской женщиной и поначалу казалась мне очень навязчивой. Но когда родились дети, я поняла, как им повезло с бабушкой. Мои родители не особо интересовались внуками, а мать мужа, которая жила в 2 часах езды, охотно занималась детьми. Она была матерью и для них, и для меня. © Debbie Scott / Quora
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После свадьбы переехала к мужу в другой город. Мы много ругались, и мне часто хотелось пойти к маме, но она была за 300 км. Однажды посреди особо бурной ссоры неожиданно пришла свекровь. Светлана Анатольевна глянула на меня и сказала: «Собирай вещи и поехали: будешь жить у нас с папой, если тебе здесь плохо». А потом повернулась к мужу: «Дочь мою обижать вздумал? Ну так сиди теперь сам и думай над своим поведением». Не знаю, у кого из нас тогда челюсть больше отвисла, но ссориться мы стали реже.
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Cвекровь была невероятной женщиной. Ростом 152 см, вся в татуировках, работала сварщицей. Всегда была рядом, когда нужно. Любила меня, как родную дочь. Но знаете, что в ней было самое лучшее? Она научила сына с уважением относиться к женщинам, быть добрым и терпеливым. Очень по ней скучаю. Я люблю тебя, мама. © TrapperKeeperCosby / Reddit
Бонус: лайфхак от мудрой свекрови
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Мы ввели правило: один праздник сын и его жена проводят с нами, следующий — отдельно. На днях невестка сказала, что это лучший подарок, потому что они могут нормально отдохнуть, а не пытаются всем угодить. © beasur / Reddit
А вам повезло со свекровью? Смогли бы полюбить избранницу сына, как свою родную дочь?