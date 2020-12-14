20+ свекровей, которые смогли полюбить невестку не меньше, чем родного сына (А некоторые даже больше)

Это были далекие 80-е. Моя подруга жила с мужем и его мамой. Свекровь случайно обнаружила, что сын гуляет. Поговорила с ним и пригрозила выгнать из дома, если не прекратит. Он не прекратил. Тогда мать рассказала все невестке и с ее разрешения выставила сына. После развода подруга еще пару лет прожила у нее, а потом вышла замуж и съехала. Но у нее всегда были прекрасные отношения с первой свекровью, и она помогала ей, как родной матери. © Tatyana Bernshtein / Facebook

После университета мой будущий муж нашел работу за 4 000 км от дома. Там познакомился со мной и меньше чем через год позвонил домой со словами: «Мам, я женюсь». Мама задала только один вопрос: «Когда?» Она ничего не спрашивала обо мне и моей семье. А когда прилетела к нам на свадьбу, крепко обняла, назвала дочкой и сказала, что очень рада. До сих пор помню свое состояние обалдения. © Tashka23447 / Pikabu