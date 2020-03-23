20+ свадебных провалов, которые сделали этот день действительно незабываемым

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Многие девушки мечтают о волшебной свадьбе еще с детства и тщательно продумывают торжество. Женихи тоже порой переживают не меньше невест. Но как бы пары ни готовились к церемонии, его величество случай может вмешаться в любой момент и разрушить все планы брачующихся.

Мы в AdMe.ru любим тех, кто умеет посмеяться над собой. Представляем вам людей, у которых хватило чувства юмора, чтобы выложить в сеть казусы со свадеб.

1. И правда, каждый раз, что ли, хлопать

2. «Нам с братом поручили привезти торт на свадьбу. Мы взяли у друга машину, но она сломалась в пути. А когда мы пытались ее починить, та просто загорелась»

3. «Друг держит жениха, пока тот пытается выловить из канализации обручальные кольца»

4. Когда папа — лучший помощник на свадьбе

5. «Спасибо фотографу за это фото моей падающей сестры. Пожалуй, поставлю его в рамку в гостиной»

6. «Мы планировали вечеринку на яхте. Но на реке проводились работы, а лодка сломалась. Так что мы провели церемонию на берегу среди мусорных баков, с видом на ту самую застрявшую яхту»

7. Кажется, брат сразу знал что-то, чего не ведала невеста

8. Даже если тебя не пригласили, ты всегда можешь засветиться на фотографиях

9. Невеста хотела красивое фото, где она задумчиво смотрит в окно. Но получилось то, что получилось

10. Возможно, стоило воспользоваться ситуацией и сыграть свадьбу в стиле «Шрека»

11. Разве стоит расстраиваться из-за какого-то платья? Даже если таких еще два на одной свадьбе

12. «Мой брат хотел произвести впечатление на свадьбе и сделал колесо. Его штаны лопнули. И когда он возвращал их в прокат, то пришлось соврать, что порвал их, когда встал на колени у алтаря»

13. Интересно, а жених-то в итоге узнал, кого нанял тамадой?

14. «Мой муж забыл снять лейкопластырь с миньонами, и теперь эта наклейка на всех наших свадебных фото»

15. «Объявляя нас мужем и женой, священник перепутал и назвал нас моей фамилией. А ведь я недавно пошутила, что все равно заставлю мужа сделать это»

16. Когда перемудрила с подарком

17. «Меня остановила полиция, когда мы с будущей супругой ехали в церковь»

18. Ох и попало ему от невесты, наверное

19. «Когда я был маленьким, я нес подол платья на свадьбе тети. Попутно вытирая нос этим самым подолом»

20. Мало кто может похвастаться таким снимком без фотошопа

21. Находчивая невеста всегда знает, как спасти свадьбу

22. Уверены, никто даже не огорчился, что фото получилось не таким, как задумывали

А у вас есть курьезные истории и фото с вашей свадьбы или свадьбы знакомых?