20+ свадебных моментов, которые будут вспоминать, пока молодожены на пенсию не выйдут

Свадьба — событие, которое молодожены запомнят на всю жизнь. Ну а если во время торжества произошли курьезы или форс-мажоры, то этот день никогда не забудут даже дальние родственники. Но не стоит расстраиваться, если нарушаются планы, ведь именно такие моменты делают торжество живым и нешаблонным.

Мы в AdMe.ru знаем, что идеальной свадьбы не бывает: в этот день непременно что-то пойдет не так. Главное — иметь чувство юмора, как у героев и героинь нашей подборки.

*** Я была подружкой невесты на свадьбе, где торжественная церемония длилась час. Затем мы ждали 90 минут без напитков и закусок, пока жених и невеста сделают фотографии. Ужин оказался в стиле «шведский стол», где нам постоянно приходилось стоять в очереди за едой. И все это произошло в самый жаркий день в году. © __sarabi / Reddit *** Невесте нужно было пойти в туалет. Я помогала ей держать платье. Это была тесная комната, и, к сожалению, невеста нечаянно смыла обручальное кольцо в унитаз. © Shurideh1 / Twitter *** На невесте была огромная шляпа с полями, которая все время сползала с головы. Мы с папой еле сдерживали смех, ожидая, когда же шляпа упадет. А когда это наконец произошло, папа так старался не засмеяться, что пукнул. © milkywaykay / Twitter *** В детстве, когда мне было лет 5–6, мы с родителями пошли на свадьбу к маминой подруге. В самый разгар торжества начали ловить букет невесты. Ну и меня туда же отправили. Навсегда остался в моей памяти тот момент, когда несколько женщин налетели на меня с криками: «Этот букет мой!» © manlogin / Pikabu

Я был свидетелем. При отъезде в кафе меня забыли дома у жениха и заперли. В туалет пошел на дорожку: телефонов тогда не было. Вспомнили где-то через час. © Gartage / Pikabu *** Однажды на свадьбе друга я в ЗАГСе облокотилась спиной о стену, а там оказался выключатель. Получилось так, что я выключила свет, и, как назло, тот самый, что освещал конкретно жениха и невесту. Вторая «удача» — это был момент «а теперь можете поцеловаться». Свет гаснет, молодые целуются, фотографы снимают... Видимо, получается не очень, потому что в следующий момент на меня оборачивается злой загсовский фотограф, а за ним и все остальные. Ужас, стыдобища. Загсовский потом даже не поленился подойти ко мне и прошипеть что «надо быть аккуратнее, девушка». © ShadberryN / Pikabu *** Подруга выходила замуж в ветреный день. Все подружки невесты уже прошли по проходу к алтарю, а невесты все еще не было. Гости подумали, что она сбежала. Но на самом деле ветром унесло свадебную фату, и она пыталась ее поймать. © kamsterrosetta / Twitter

Как-то раз участвовал в свадебном кортеже. Весь город в пробках. Я везу отца невесты. Проезжаем мимо одного двора, а отец и говорит мне: «Поверни сюда, тут моя бригада работала, я перфоратор забыл, забегу заберу». Заезжаем в узкий дворик, отец невесты убегает за инструментом. Выхожу из машины, а во двор следом за мной въезжает весь свадебный кортеж. Оказывается, они подумали, что я знаю, как пробки объехать. Пришлось часть фотосессии провести там. © alsapov / Pikabu *** В 1984 году друзья моей мамы планировали пожениться у реки. Были ливни, и река вышла из берегов. Свадебному регистратору не удалось приземлиться на место церемонии, и, пролетая мимо, он просто крикнул: «Именем закона объявляю вас мужем и женой!» © beamerboynat / Twitter *** Лучшие эмоции, которые я испытала на собственной свадьбе, — это когда банкетный менеджер на наше замечание об ужасной организации праздника сказала: «Ребята, ну не всегда получается так, как мы хотим. Такая вот жизнь». © Подслушано / VK

Иногда мне кажется, что вокруг одни жмоты и сам я жмот. Но потом вспоминаю свою свадьбу и то, как одна семейная пара торжественно вручила нам красиво упакованную, перевязанную ленточкой, сопровожденную красивым тостом рамку для фотографии 13×18 и сразу понимаю, что нет, звание жмота нужно еще заслужить. © AlexandrRayn / Pikabu *** Я была уже готова пойти к алтарю, но мы не могли найти моего отца. Маме пришлось позвонить ему. Оказалось, что он был в своей комнате, смотрел футбол, думая, что у него есть еще 30 минут. © Saffy_Taffy / Twitter *** Мой жених обрил наголо голову перед свадьбой, ничего мне не сказав. Я шла по проходу в полном шоке, повторяя: «Ты же лысый!» © CrazyMama0f4 / Twitter *** Я была подружкой невесты. В разгар свадьбы мне пришлось отойти в сторону, чтобы расстегнуть ужасно тесное платье и спокойно подышать хотя бы пару минут. Молния застряла, и, когда я ее потянула, замок разошелся. В результате я не растерялась и, скомкав платье, бросила его в мусорный бак и поехала домой. © seamirac1979 / Twitter

В тот момент, когда священник сказал: «Если кто-то против этого брака, пусть скажет сейчас или замолчит навечно», молния ударила в церковь и выключился свет. Несмотря на громкий смех в зале, он продолжил: «Кто-нибудь еще?» © LuteDebby / Twitter *** Я присутствовала на свадьбе, где родители жениха были людьми небогатыми, а вот родители невесты — обеспеченными, и они подарили молодым двушку. Тогда отец жениха встал и сказал: «Раз так, то и мы не хуже! Сына, дарю вам с женой дачу!» Надо заметить, что квартира та была в провинциальном городке, а вот дача — в 30 км от города, что значительно повышало ее стоимость. Единственным недовольным оказался второй, еще не женатый сын, которому эту дачу и обещали. © Asaly / Pikabu *** На свадьбе мама жениха вышла и сказала: «Дарю вам ноутбук для Андрюши и планшет для Софьи, они ждут вас в квартире». Причем никто из гостей не говорил про подарки, она одна решила понтануться. Дома молодожены получили от нее СМС со словами: «Ну не могла же я перед гостями в грязь лицом упасть». © doublden / Pikabu

Свекор, который встал, чтобы произнести тост, радостно начал со слов: «Дорогие Сергей и Ольга!..» Невеста в слезы, потому что она уже лет 25 была Катей. © Juliabcjb / Pikabu *** На свадьбу друга мы приехали рано. Сначала я написал в гостевой книге несколько пожеланий, потом вручил подарок, мне показали, куда садиться... И тут я увидел жениха и понял: свадьба-то не та! © theotisrocks / Twitter *** Свадьба. Ах, этот волнительный день! Все такие красивые, веселые, счастливые. Стоим мы: я (невеста) и мой новоиспеченный муж. Фотографируемся. Фотограф говорит: «Паша, наклонись к супруге, прошепчи ей что-нибудь нежное на ушко!» Паша наклоняется ко мне и шепчет: «Нас ждет 25 лет ипотеки». © ShyOwl / Pikabu