20+ суровых елок от тех, кому предстоит встретить Новый год на работе

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Если в череде трудовых будней вы не заметили, как подкрадывается праздник, самое время создать себе мандариновое настроение на рабочем месте. И если под рукой нет традиционной хвойной красавицы, то это не беда, а повод пофантазировать. Елкозаменители можно создать буквально из всего, что попадается под руку.

Мы в AdMe.ru восхитились хитроумными альтернативами праздничных елок, которые создали умельцы, и спешим поделиться с вами порцией народного креатива.

«На тему суровых елок: у нас тоже забабахали сие чудо. Сколько все это весит, даже не представляю»

«На работе не могли найти место, куда поставить елку. Поэтому мы ее просто повесили»

«Эту елку из латексных перчаток поставили в лаборатории, где я работаю»

Еще одна вариация на тему медицинских елочек

«Рождественская елка в местном отделении полиции»

В шотландской деревне Аллапула создали 9-метровое дерево из рыболовных снастей

«„Запилил“ на работе, вес — пара тонн»

Елка из роликовых подшипников

«Я сделал IT-елку из мониторов»

«Никто в офисе не хотел брать на себя ответственность за украшение рождественской елки, она так и простояла неделю в коробке, а сегодня я пришел и увидел это»

«Вот такая у нас в офисе в этом году елочка... нарядная»

«Рождественская елка высотой 3,5 м, сделанная из сладкого перца»

«Вдохновилась подвесной елкой и решила сделать такую в офисе. Минимум затрат. Минимум здоровых нервных клеток после создания»

«Парень из IT-отдела, где я работаю, настроил праздничную елку»

«Руководство не озаботилось созданием новогоднего настроения, за дело взялся коллектив. Осталось организовать новогодний корпоратив...»

«Мое праздничное дерево из стальной арматуры»

«Рождественская елка врачей-протезистов»

«Раз все хвастаются своими креативными елками, выкладываю нашу, из бухгалтерии»

Слепили из того, что было: елка автомехаников

«Студенты, которые учатся сварке по металлу, создали свою версию елки»

Йога-елка открывает доступ к энергии здоровья и праздничному настроению

«В местной пекарне увидел эту красавицу, сделанную из сладких мексиканских булочек»

«Решили добавить предновогоднего настроения на рабочем месте»

«Я сделал праздничное „химическое дерево“»

«Наш бассейн украсили подводной елкой»

«Тем временем в нашем офисе появилась авторская бухгалтерская елка»

«В библиотеке моей школы создали новогоднюю елку из книг»

«Вот такая елка в кузнице»

Рабочие на одной из самых оживленных дорог пытаются создать праздничное настроение, соорудив свою версию рождественской елки

А вы уже нарядили елку? В комментариях ждем фото ваших новогодних красавиц.