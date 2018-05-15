15 странных трендов в маникюре, которые доказывают, что мода и абсурд иногда неразлучны

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Ногти-зубы, ногти-небоскребы и даже ногти-люди — не верите? Посмотрите, как можно превратить простой, в общем-то, процесс, в целое театральное шоу. В нашей статье мы собрали самые странные варианты того, что можно сделать на обычных ногтях. А как вы считаете чего тут больше, моды или абсурда?