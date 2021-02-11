20 сумасбродных фраз от людей после анестезии, которые доведут вас до смеха быстрее щекотки

Анестезия — крутое изобретение: она не только избавляет нас от боли, а еще и является причиной внутрибольничных баек и смешит в ситуациях, в которых иначе было бы маловато смешного. Людьми, очнувшимися после обезболивания, овладевают эйфория, экзотические фантазии и странные желания вроде женитьбы на ананасе. Будет что детям рассказать.

Мы в AdMe.ru желаем вам никогда не знакомиться с анестезиологами и хирургами на их месте работы, а прямо сейчас предлагаем взглянуть на медицину с ее веселой стороны.

Меня после операции везли в палату, коридор был не ровный, а под наклоном, и я в момент скатывания произносил: «Уи-и-и-и-и-и!!! Давай еще!!!» © Wilfred87 / Pikabu

После операции по гинекологии, открыв глаза, я осведомилась у хирурга (молодого мужчины симпатичной наружности): «А мать твоя знает, чем ты занимаешься на работе?» — и отключилась. © Мартина / AdMe.ru

Открыв глаза, увидела медбрата и спросила: «Ты мой муж? Пойдем домой!» Муж стоял за занавеской, до сих пор подозревает, что хотела его на другого мужика поменять. © Vika Chen-Moity / Facebook

Мне рассказывали, что я после операции на выезде из операционной, хитро воспользовавшись моментом, встала в чем мать родила, открыла дверь и уже собралась выходить, как меня поймали и спрашивают: «Вы куда?» А я им нагло так, как та активистка из «Служебного романа», говорю: «Мне надо!» «Куда вам надо?» Я крепко задумалась и сказала: «Не знаю куда, но мне надо!» Спрашивают: «В туалет?» Нет, говорю. «А куда?» Я, мучительно гримасничая, с болью в голосе говорю: «Я не знаю куда, но надо». Схватили, уложили и отвезли в палату. © Гаухар Каирбекова / AdMe.ru

Анестезиолог пришел очень красивый, молодой и добрый. Когда наркоз начал действовать, я сказала, что в принципе при его красоте пациенткам наркоз не нужен, и так хорошо... А когда очнулась, требовала немедленно подать мне сумку, чтобы выдать всем присутствующим денежное вознаграждение. © Диана Владиславовна / Facebook

Будучи курсантом 1-го курса, сломал ключицу, в госпитале вставляли штифт. После наркоза я медсестре в отделении говорил, что люблю ее, но не как женщину, а как Родину-мать. © bylovein / Pikabu

У меня на операции анестезиолог такая милая была, успокаивала меня (а меня трясло, потому что это была моя первая операция под общим наркозом). И потом, вставляя мне в вену катетер, сказала: «Смотри, для тебя какой красивый оставили, розовый, а остальным серые достались, скучные». Почему-то именно это меня успокоило. И вот я уже начинаю уплывать и краем угасающего сознания отмечаю, что на меня цепляют что-то еще, и оно скучное и серое. Хирург пришел, и у него тоже какая-то серая операционная форма. Я была уверена, что после этого я просто отрубилась. Но после операции, когда оклемалась, анестезиолог рассказала, что я заплетающимся языком требовала, чтоб все было розовое, все-все-все, и чтоб хирург в розовое переоделся. Хирург — брутальный мощный дядя — потом сам сказал, что офигел, всякого насмотрелся и наслушался за годы работы, но еще никто никогда не пытался его в розовое нарядить. © Anastomus / AdMe.ru

Соседка по палате рассказывала, что когда открыла глаза и увидела двух красивых девушек в белом (медсестер), то решила, что это ангелы, и очень обрадовалась, что в раю. Спросила: «А где бог?» Ей с ехидцей ответили: «На планерке!» © Оксана Никитина / AdMe.ru

Я просила санитара продать мне больничную подушку, а потом плакала оттого, что в операционной такие чуткие люди и как жаль, что больше они мне не встретятся. И пыталась обниматься с персоналом. © Зоркий Астигматик / AdMe.ru

Моим соседом по палате был качок, такой типичный бодибилдер, килограммов 120 весом. Он мог бы напугать своим видом даже бешеного носорога. Привезли его из операционной, плакал во сне и звал: «Мишка-а-а-а-а!» «Друга зовет», — подумал я. «Мишка-а-а-а... Никогда тебя не брошу, потому что ты хороший». Услышать такое от брутального Терминатора было неожиданно. © Aspectum / Pikabu

Я анестезиолог, девушка. Помню, одна пациентка после анестезии почему-то решила, что я очень похожа на ее мужа, гладила меня по руке и говорила: «Женя, я так тебя люблю, спасибо, что был со мной все это время». © София / AdMe.ru

Наш пациент проснулся после удаления зуба мудрости и умолял доктора позволить ему быть Дэвидом Боуи. Доктор спросил: «И как это будет выглядеть?» Тот ответил: «Это будет выглядеть фантастически!» © Unknown user / Reddit

После анестезии я гуляла в состоянии полнейшего блаженства по полю из пушистых розово-желтых облаков в мелкую желтую ромашку. И везде вокруг меня были такие же облака, развешенные на бельевых веревках внахлест, и держались они на прищепках. А за этими облаками меня кто-то звал по имени, тихо и настойчиво-протяжно, и я упорно раздвигала пушистые, мягкие, теплые, но плотные облака и искала выход, потому что с той стороны меня ждала новорожденная дочка. © Елена Терновская / Facebook

Мой двоюродный брат после анестезии сделал предложение... ананасу! Там и ананаса-то никакого не было. © JMUDoc / YouTube

Я проснулся после наркоза, огляделся вокруг и давай орать: «Какого черта вы тут толпитесь? Тут операция! Все вон!» © grafprishvin / Pikabu

Было мне 17 лет, диагноз — острый аппендицит. После операции везут меня доктора на каталке в лифте. И тут я сквозь сон говорю: «Я принцесса!» Врачи поржали, спрашивают: «А мы тогда кто?» — «А вы кони!» Потом все доктора и медсестры надо мной подсмеивались. © meolya / Pikabu

Мой муж сделал мне предложение на 3-й день нашего знакомства. Через месяц поженились, причем не могу сказать, что хоть чуточку была влюблена в него. Просто решила: а чем рискую? И вот примерно через 4 месяца с момента нашего знакомства меня оперировали под общим наркозом. В больницу я приехала на скорой, муж был на работе. После экстренной операции я отхожу и вижу его с огромнейшим букетом! Все дело в том, что ему из больницы позвонили со словами: «Андреюшка, ваша жена отходит от наркоза». Оказывается, пока меня везли в каталке из операционной, я на все отделение орала: «Андреюшка, я люблю тебя!» Кроме меня, его никто в жизни так не называл. Мы вместе уже 10 лет! Обожаю его! © Тина Бригантиновна / AdMe.ru