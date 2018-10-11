20+ студенческих историй, в которых юмор и безумие идут рука об руку

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Студенчество — не только самая сложная, но и самая веселая пора всей жизни. К примеру, что может быть эпичнее, чем музыка из фильма «Титаник», которая звучит из затопленного общежития?

AdMe.ru приведет вам вещественные доказательства того, что студенты и преподаватели не скучают ни секунды.

Еще одно доказательство того, что главное оружие любого студента — смекалка

Когда ты уже преподаватель, но твоей маме все равно

«Тс-с-с... Я пытаюсь поговорить с моей мамой».

Когда твой университет действительно заботится о тебе

Вот она, студенческая жизнь без прикрас

«Когда учитель думает, что прячешь телефон, а ты на самом деле прячешь спагетти».

Крик души, который нашел живой отклик

С музыкантами все становится эпичнее

«Мой учитель физики сегодня уходит на пенсию. Вот он в свой первый рабочий день 30 лет назад»

«Присаживайтесь и заткнитесь».

Просто подключенные стиральные машинки в общежитии

Иностранные языки не всем даются легко

Объявление в душевой студенческого общежития

В большой семье клювом не щелкай

«Вот почему я не готовлю на общей кухне»

Страшный сон любого студента

«Иногда мои ученики рисуют в своих домашних работах. И бывает, я им отвечаю»

Преподаватель разрешил выписать формулы для пользования, но только на одной стороне листка

Неловкие ситуации — постоянные спутники студентов

«Друг прислал мне фото того места, куда он поехал, чтобы спокойно готовиться к экзаменам»

«А сейчас я раздам чистые листочки...»

Сомнительный, но работающий лайфхак

«Могу похвастаться своим преподавателем в студенческие годы. Она самая, Минерва Макгонагалл»

Вот как должна выглядеть настоящая жажда знаний

«Я сдавал экзамен по математике в комнате, где висел этот плакат. И все бы ничего, но на нем есть формулы, которые и были нужны на экзамене. Частично благодаря этому я сдал тот экзамен»

А какие события своего студенчества вы запомнили на всю жизнь?