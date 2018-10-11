20+ студенческих историй, в которых юмор и безумие идут рука об руку
Студенчество — не только самая сложная, но и самая веселая пора всей жизни. К примеру, что может быть эпичнее, чем музыка из фильма «Титаник», которая звучит из затопленного общежития?
AdMe.ru приведет вам вещественные доказательства того, что студенты и преподаватели не скучают ни секунды.
Еще одно доказательство того, что главное оружие любого студента — смекалка
Когда ты уже преподаватель, но твоей маме все равно
«Тс-с-с... Я пытаюсь поговорить с моей мамой».
Когда твой университет действительно заботится о тебе
Вот она, студенческая жизнь без прикрас
«Когда учитель думает, что прячешь телефон, а ты на самом деле прячешь спагетти».
Крик души, который нашел живой отклик
С музыкантами все становится эпичнее
«Мой учитель физики сегодня уходит на пенсию. Вот он в свой первый рабочий день 30 лет назад»
«Присаживайтесь и заткнитесь».
Просто подключенные стиральные машинки в общежитии
Иностранные языки не всем даются легко
Объявление в душевой студенческого общежития
В большой семье клювом не щелкай
«Вот почему я не готовлю на общей кухне»
Страшный сон любого студента
«Иногда мои ученики рисуют в своих домашних работах. И бывает, я им отвечаю»
Преподаватель разрешил выписать формулы для пользования, но только на одной стороне листка
Неловкие ситуации — постоянные спутники студентов
«Друг прислал мне фото того места, куда он поехал, чтобы спокойно готовиться к экзаменам»
«А сейчас я раздам чистые листочки...»
Сомнительный, но работающий лайфхак
«Могу похвастаться своим преподавателем в студенческие годы. Она самая, Минерва Макгонагалл»
Вот как должна выглядеть настоящая жажда знаний
«Я сдавал экзамен по математике в комнате, где висел этот плакат. И все бы ничего, но на нем есть формулы, которые и были нужны на экзамене. Частично благодаря этому я сдал тот экзамен»
А какие события своего студенчества вы запомнили на всю жизнь?
Фото на превью lukeglenn / reddit