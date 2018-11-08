20 странных штук, о назначении которых хочется узнать немедленно

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У человека есть прекрасное качество — любознательность. Именно оно заставляет нас приглядываться к незнакомым вещам, а также узнавать их назначение. Вы когда-нибудь видели инструмент, имитирующий звук марширующего войска? А прибор, который способствует быстрому снятию боли после укусов комаров? Вероятно, нет. Предлагаем взглянуть на них, а в конце статьи — примерить на себя роль Шерлока и разгадать предназначение неопознанного предмета.

AdMe.ru собрал 20 необычных вещей, происхождение которых оставалось неизвестным до тех пор, пока его не помогли определить обычные пользователи интернета.

«Моя девушка сделала эту фотографию Луны в телескоп прошлой ночью. Подскажите, что это за фиолетовые пятна справа?»

Оказывается, это просто отражение от одного из объективов. А мы уже поверили в существование другой цивилизации.

«Я ехал по шоссе и увидел эту гигантскую штуку. На ней был логотип Mitsubishi»

Это высоковольтные выключатели Mitsubishi Sulphur Hexafluoride. Они обеспечивают защиту электрооборудования путем отключения тока в случае аварий, вызываемых, например, попаданием молнии в линию электропередач.

«Четыре зеленых стеклянных предмета. Они довольно тяжелые (почти по 500 г каждый)»

Этот комплект служил в начале 20-х годов XX века как звукоизолятор. На эти предметы поднимали фортепиано или рояль, чтобы как можно меньше звука ушло в пол.

«Уровень воды в реке Дунай рекордно низкий. Нашли на дне. Что бы это могло быть?»

Это часть шотландского морского котла. Котел представляет собой металлический сосуд, внутри которого циркулируют вода и пар. В основном именно котельные установки вырабатывают тепловую энергию на судне.

«Понятия не имею, что это, нашел в ломбарде моих друзей, и они тоже в тупике. Уже более года оно находится там — и до сих пор никто не определил, что это может быть, кстати, вращается»

Швейцарская фирма Генриха Даэмена-Шмидта изготовила около 30 тыс. цилиндрических лога-калькуляторов между 1900 и 1935 годами. Их использовали банкиры для расчетов, связанных с обменом валюты.

«У моей бабушки есть этот инструмент, и мы не знаем, как он называется»

Harmonicor Accordina, старинный музыкальный инструмент, особая губная гармоника.

«Что это? Моя девушка нашла на пляже во время прогулки с собакой»

Это скелет морского ежа.

«Что это за штука? На батарейках, имеет один светодиод и кнопку»

Данный прибор способствует быстрому облегчению и снятию боли после укусов комаров и других насекомых без использования химических веществ и лекарств. Он нагревает место укуса, тем самым скорее высвобождая гистамин, вызывающий отек.

«Найдено в инструментах оркестра. Что эта штука делает?»

Это инструмент, который имитирует звук марширующего войска.

«Просто проехал мимо этой огромной... вещи?..»

Это внутренняя часть дробильной машины.

«Это очень брутальный кастет?»

Это портативная гаубица (Knuckle portable Howitzer).

«Найдено в гараже моего друга. Это похоже на какой-то инструмент — не знаю для чего...»

Это никакой не инструмент, а обычные качели для помещения из «Икеи» (для детей от 3 до 7 лет).

«Что это за игра? Зеленые штуки — фасоль. Правила отсутствуют»

Калах — настольная логическая игра для двоих, из семейства игр манкала. После просмотра правил здесь, мы уверены, вы захотите сыграть в эту настольную игру.

«Что это? Amazon по ошибке прислал. Они растворяемые и съедобные, но бумажные»

Это вафельная бумага, она предназначена для завертывания доз порошкообразного лекарства. Состоит из картофельного крахмала, изготавливают ее в Японии.

«Научный отдел выбрасывал вещи, я увидел эту крутую штуку. Что это?»

Эта необычная вещь — спектрометр, оптический прибор, используемый в спектроскопических исследованиях для накопления спектра, его количественной обработки и последующего анализа с помощью различных аналитических методов.

«Объект с огнями в небе»

Изначально думали, что это НЛО. В итоге оказалось, что это дирижабль Goodyear. Вот здесь коллаж фотографий дирижабля днем и ночью.

«Нашли снаружи дома на Среднем Западе. Кто-нибудь знает, кто или что это сотворил?»

Это для ульев красных пчел Мейсона. Пчелы этого вида в 50 раз эффективнее в опылении растений, чем обычные насекомые-опылители. При этом они совсем не агрессивные и могут спокойно соседствовать с человеком.

«Найдено в доме бабушки (зажигалка для масштаба)»

Это устройство для очистки початка кукурузы.

«Алюминиевая форма / клетка? Разделяется на две части. Мы думали, что, возможно, это была крышка микрофона, но нет отверстия для шнура»

Это держатель начинки в индейке.

«Что это за инструмент такой? Фото с двух сторон. На рукоятке надпись»

Это винтажный тендерайзер, предназначенный для размягчения структуры всех видов мяса, дичи и морепродуктов. Современный аналог можете увидеть здесь.

Бонус: описание вещи, которую до сих пор не отгадали: «Эта штука уже давно у меня дома, ее размер — 5–8 см»

Какие у вас есть версии о происхождении этого предмета? Для чего он предназначен?