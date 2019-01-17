20+ странных ситуаций на собеседованиях, которые кого угодно повергнут в шок

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В последнее время поиск хорошей работы превратился в настоящий квест. Соискателей проверяют изощренными способами на стрессоустойчивость, нестандартное мышление и умение действовать в чрезвычайных ситуациях. Иногда случается так, что работодатели переходят границы возможного и ставят кандидата в тупик. А порой и соискатели приводят потенциального начальника в замешательство.