20+ странных ситуаций на собеседованиях, которые кого угодно повергнут в шок
В последнее время поиск хорошей работы превратился в настоящий квест. Соискателей проверяют изощренными способами на стрессоустойчивость, нестандартное мышление и умение действовать в чрезвычайных ситуациях. Иногда случается так, что работодатели переходят границы возможного и ставят кандидата в тупик. А порой и соискатели приводят потенциального начальника в замешательство.
Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами 22 историями о необычных собеседованиях с сайтов «Подслушано», Pikabu, Reddit и TheQuestion.
- Последним этапом 3-часового собеседования в одной компании был разговор с сотрудником службы безопасности, который спросил: «Мне всегда было интересно, вот вы, например, армянка, на каком языке думаете: на русском или на армянском?» @Сильви Мирзоян
- Одна моя знакомая долгое время жаловалась на отсутствие нормальной работы. Чтобы и платили хорошо, и делать много не надо, и рядом с домом. Многие ее друзья и знакомые, в том числе я, помогали искать вакансию. Давали ей номера компаний, но дальше звонков дело не заходило, она продолжала ныть и ничего не делать. Апогеем стал вариант в книжном магазине, куда она пришла на собеседование, но не согласилась на работу, потому что «там слишком много книг, это меня угнетает».
- Бесят меня те, кто проводят собеседования. Я сам HR! Окончил крутой НИИ психологии, переучился на управление персоналом. Владею навыками лингвистического анализа речи, кучей методик оценки компетенций. За полчаса общения составлю большой портрет и расскажу, как с человеком взаимодействовать, чтобы он раскрыл весь свой потенциал. Опыт работы — 6 лет. Но не могу пройти ни одного собеседования! Оценивают курицы без должной подготовки. Оценивают чисто эмоционально. Причина отказа: «какой-то не такой».
- 3 года назад активно искала работу, куча утомительных собеседований просто вымотали меня. И вот на очередном из них звучит этот адский вопрос: «Кем вы себя видите в нашей компании через 3 года?» Говорю: «Минуточку», достаю карты Таро, делаю расклад и выдаю им, что вижу себя замдира по финансам. Прошло 3 года — я зам!
- Студентка. Живу в общежитии, у нас горы тараканов. Сейчас активно ищу работу. Во время очередного собеседования достаю блокнот, а из него вылезает огромный жирный таракан. Такого визга я давно не слышала! Потом его минут 20 пытались убить, а мне было очень стыдно. Сказали, что перезвонят. Но я думаю, что это вряд ли.
- На работе размещали вакансию секретаря. Одна девушка 29 лет прислала резюме, в котором, помимо прочего, было указано семейное положение: «Почти вдова». На собеседовании на вопрос «А что это означает?» ответила, что у нее погиб жених, но так как они пожениться не успели, то полноправной вдовой она считаться не может. А на вопрос «Зачем вообще писать про свое вдовство в резюме?» сказала, что стыдно в 29 лет не иметь никакого семейного статуса. На работу мы ее не взяли: странная девушка.
- Пришел я как-то на собеседование, руководство долго прощупывало мои знания. Мне это порядком поднадоело, и, когда они задали вопрос «Как ты видишь свою работу?», я честно ответил: «Лежать на пляже и получать большую зарплату». Руководители в шоке: «Ты серьезно?» А я их спрашиваю: «То есть я, по-вашему, отвечаю несерьезно и нечестно, а все те, которые рассказывают, что мечтают пахать по 120 часов в сутки, вам правду говорят?» Сразу взяли на работу!
- Уехала из РФ работать в другую страну на 2 года. При знакомстве там приняты рукопожатия между девушками, привыкла к этому. Вернулась в Москву, устроилась в новую компанию. Отношения с коллегами хорошие, девушки даже чересчур милые. Спустя полгода на корпоративе 3 подвыпивших коллеги меня клеили, у третьей я спросила, что за дела. Оказалось, меня не только принимали за лесбиянку, но еще и на работу взяли, чтобы «идти в ногу со временем». Из-за рукопожатий на собеседовании.
- Помню, в соцсети «ВКонтакте» прочитала шутку о том, как чувак на собеседовании на вопрос о его качествах ответил «амбициозность», а когда ему пообещали позвонить в понедельник, сказал: «Не надо, к этому времени у меня уже будет работа». Ради шутки я решила попробовать ответить так же. Работа была не ахти, терять нечего. В итоге взяли сразу же.
- Пришла на собеседование на должность менеджера по продажам, опыт у меня — 7 лет, есть своя клиентская база. Все проходило уныло и обычно, а в конце директор предложил мне бесплатно пару недель поработать у них на испытательном сроке. Я, удивившись такой наглости, предложила ему на пару недель сходить куда подальше, ибо он обнаглел. Через 3 дня звонок от него — пригласил на должность своего зама. Говорит, что искал «отбитого» сотрудника, не боящегося перечить ему. В итоге 5-й год у него работаю.
- Когда мой братик был маленьким, он всегда просил меня нарисовать свинью с сигаретой. На рисунке дом — и сбоку свинья курит. На рисунке машина — и сбоку курящая свинья. На каждом листке альбома свиньи с сигаретами. Я до того много их рисовала, что со временем стала на это тратить всего лишь 10 секунд. Недавно проходила собеседование, где меня спросили: «Какое ваше суперумение?» И тут я достаю листок бумаги... В общем, за креатив на работу приняли.
- Администратором был паренек лет 22, перед собеседованием договаривались с ним в вотсапе, писал жутко неграмотно. Как только сели за стол, началось что-то вроде: «Зажги во мне искру. Почему я должен взять именно тебя? Продай мне себя, разрекламируй». @Анна_Михайлик
- Босс поручил нанять красивую девушку для работы с клиентами. Но обязательно, чтобы вдруг не родила детей и не ушла в декрет. Как же я замучился проводить собеседования с кучей хорошеньких кандидаток, задавать каверзные вопросы, чтобы выяснить намерение иметь семью, и в итоге каждой отказывать! Во время одного из собеседований с очередной девушкой в кабинет забежала маленькая дочь администратора. По отвращению на лице кандидатки при виде ребенка я сразу понял, что нашел нужного человека.
- В момент собеседования (кстати, коллегиального: я один, их трое) в кабинет вошел сотрудник с картонной коробкой с пачками долларов (часть из которых была слегка видна), подошел к начальнику с каким-то вопросом, а двое других фиксировали мою реакцию на коробку. Смешно было, с трудом сдержался... @Andrey Alexandrov
- Устраивалась на работу. Будущий начальник спросил: «Как поднять себе настроение?» А я возьми да ляпни, что мне всегда помогает волшебная фраза, вычитанная в интернете. После долгих расспросов, краснея, я написала на листке заветную фразу. Отдала и сказала, что читать следует громко. И надо было слышать, с каким воодушевлением взрослый дядя читал: «Миша-Мишенька-Медведь, научи меня пердеть». На работу взяли.
- Мы спросили о его слабостях, и он ответил: «Азиаточки». Наш HR-специалист азиатка, так что, сказав это, он ей подмигнул. @MeanElevator
- Самый странный вопрос на собеседовании звучал так: «Когда вы смываете в туалете, смотрите ли на свои какашки?» Видимо, проверяли на адекватность. @Екатерина Розенталь
- Сегодня на собеседовании мне отказали в утверждении на должность. Это, конечно, был не первый мой отказ, но вот причину я такую слышала впервые. Собеседование длилось почти час, в конце руководитель выдала: «Вот прям отлично нам подходишь, но тебя зовут так же, как ту стерву, к которой ушел мой муж».
- Мой прежний босс рассказывал, что один из соискателей указал Иисуса Христа в качестве рекомендателя. Он спросил соискателя: «Как мы могли бы связаться с вашим рекомендателем?», так как тот не указал никаких контактных данных Иисуса. Неожиданно соискатель сказал: «Вот так» — и стал молиться. @puzzlinggamer
Поделитесь с нами в комментариях, какие странные вопросы или предложения вы получали во время собеседования.
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru