20 забавных фото, в которых весь дух новогодних праздников
Новогодние праздники у каждого ассоциируются с подарками, пушистой елкой, подготовительной суматохой и весельем.
AdMe.ru собрал для вас фото, пропитанные удивительной атмосферой Нового года и Рождества.
20. Вся палитра праздничных эмоций в одном фото
19. Когда кот считает, что он важнее, чем это ваше креативное 2D-дерево
18.
— Пойдешь на «Снеговика»?
— Нет, мне в детстве хватило!
17. «Ставишь елку? Мы поможем! Быстро ее убрать — тоже»
16. Примерно так выглядит «дух Рождества»
15. Когда хочешь крутое фото на аватарку, но не все учла
14. «У моей бабушки отличное чувство юмора»
13. Рождественский привет из Австралии
12. Ни о чем не спрашивайте, пожалуйста
11. Типичная новогодняя елка в Австралии
10. Праздник, который всегда с тобой
9. «Моя лучшая открытка в этом году. Конечно, от папы»
8. Фото с Сантой удалось на славу
7. Креативный папа
6. «Да, я буду здесь сидеть»
5. Вся суть взаимоотношений в дни праздников в одном фото
4. Семейное фото в этом году получилось динамичным
3. «Сделал елку, которая неподвластна коту»
2. Кто-то не особо рад новому свитеру
1. Попался!
А какие праздничные моменты в жизни вам запомнились больше всего? Поделитесь в комментариях!
Фото на превью Andrew Cattanach / blog.booktopia.com.au, titsandbeer / Imgur