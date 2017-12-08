20 забавных фото, в которых весь дух новогодних праздников

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Новогодние праздники у каждого ассоциируются с подарками, пушистой елкой, подготовительной суматохой и весельем. AdMe.ru собрал для вас фото, пропитанные удивительной атмосферой Нового года и Рождества.

20. Вся палитра праздничных эмоций в одном фото

19. Когда кот считает, что он важнее, чем это ваше креативное 2D-дерево

18. — Пойдешь на «Снеговика»? — Нет, мне в детстве хватило!

17. «Ставишь елку? Мы поможем! Быстро ее убрать — тоже»

16. Примерно так выглядит «дух Рождества»

15. Когда хочешь крутое фото на аватарку, но не все учла

14. «У моей бабушки отличное чувство юмора»

13. Рождественский привет из Австралии

12. Ни о чем не спрашивайте, пожалуйста

11. Типичная новогодняя елка в Австралии

10. Праздник, который всегда с тобой

9. «Моя лучшая открытка в этом году. Конечно, от папы»

8. Фото с Сантой удалось на славу

7. Креативный папа

6. «Да, я буду здесь сидеть»

5. Вся суть взаимоотношений в дни праздников в одном фото

4. Семейное фото в этом году получилось динамичным

3. «Сделал елку, которая неподвластна коту»

2. Кто-то не особо рад новому свитеру

1. Попался!