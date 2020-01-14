20+ стереотипов о женщинах, за веру в которые давно пора выписывать штрафы

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В кинематографе, литературе и других видах искусства женщины нередко представляются какими-то загадочными существами. Книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — лишь один из ярких тому примеров. О том, что между сильным и слабым полом существует непреодолимая пропасть, говорят испокон веков. Вероятно, вам и самим не раз казалось, что женщины и мужчины будто разговаривают на разных языках. А непонимание, как известно, часто рождает всевозможные мифы.