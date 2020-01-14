20+ стереотипов о женщинах, за веру в которые давно пора выписывать штрафы
В кинематографе, литературе и других видах искусства женщины нередко представляются какими-то загадочными существами. Книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — лишь один из ярких тому примеров. О том, что между сильным и слабым полом существует непреодолимая пропасть, говорят испокон веков. Вероятно, вам и самим не раз казалось, что женщины и мужчины будто разговаривают на разных языках. А непонимание, как известно, часто рождает всевозможные мифы.
Мы в AdMe.ru уверены, что в современном обществе нет места стереотипам, поэтому поинтересовались у пользовательниц соцсетей, с какими заблуждениями о прекрасном поле они сталкиваются изо дня в день. Удивительно, но в некоторые из них верят даже сами женщины.
- Когда меня тошнит, первое, о чем меня спрашивают люди, — это: «Ты что, беременна?» И так каждый раз с тех пор, как мне исполнилось 16. Как будто больше нет причин, по которым женщины могут чувствовать недомогание. © Ashleighbell032 / Reddit
- Будучи маленькими девочками, все мы якобы мечтаем о своей будущей свадьбе. Это неправда. Не все женщины грезят о замужестве и получают удовольствие от посещения чужих свадеб. © Smurff833 / Reddit
- Якобы любовь к готовке заложена в нас природой. © Malarvizhi / Quora
- Бытует мнение, что все женщины обожают шопинг. Я вот просто НЕНАВИЖУ ходить по магазинам. © SaltyDoggoMeo / Reddit
- Один парень сказал мне, что не знает, как долго у женщин длятся «эти дни», но предположил, что несколько недель. © thekayanova / Twitter
- Два в одном «флаконе» не бывает — либо красивая, либо умная. Ну чепуха же! Конечно, в небесной канцелярии, где не только погодой заведуют, но и распределяют мозги и внешность, частенько экономят. Но ведь и нередко раздают щедрой рукой! © ddokukin / Pikabu
- То, что мне не нравится другая женщина, не означает, что я обязательно ей завидую. Я могу испытывать к ней неприязнь из-за того, что она сделала или сказала. Да и вообще, она может быть просто глупой, чему здесь завидовать? © emilyjford993 / Reddit
- Еще одно распространенное заблуждение — что женщины всегда носят изысканное кружевное белье. Я вот предпочитаю простое белье, оно дешевле и не вызывает зуд. © SailorDankmeme / Reddit
- Якобы женщинам нравятся только романтические комедии. Однажды мне сказали, что у меня мужской вкус на фильмы. Кхм? © junedy / Reddit
- Не будем забывать о том, что инженеры NASA однажды спросили космонавта Салли Райд, хватит ли ей 100 тампонов для 7-дневной миссии. © MarisaLange / Twitter
- Мы якобы обижаемся по пустякам. Один парень извинялся передо мной за каждое бранное словечко, боясь, что я обижусь, хотя я тоже не прочь выругаться. © Unknown author / Reddit
- А я люблю стереотип о том, что женщины купят что угодно, если оно будет розового цвета. Розовые пистолеты, розовые степлеры, розовые калькуляторы, розовый камуфляж... Тьфу. © reykolt / Reddit
- Да, иногда мы игнорируем мужской флирт. И это не значит, что мы его не распознали. Мы сознательно его игнорируем. © Alvika Jaju / Quora
- На мой взгляд, самые популярные стереотипы о женщинах заключаются в том, что все мы любим мягкие игрушки, постоянно опаздываем, боимся насекомых и совершенно не разбираемся в компьютерах. © Sravani Katta / Quora
- Якобы мы долго собираемся. Это не женщины долго собираются, это мужчины быстро ждут. © Vitastik / Pikabu
- Стереотип о том, что мы всегда ходим в дамские комнаты парами или группами. Какого черта?! Для меня уборная — это не место для социализации. © Anodracs / Reddit
- Если мы надели короткое платье, это еще не значит, что мы хотим соблазнить мужчину. © Alvika Jaju / Quora
- «Чего ты так распсиховалась? У тебя что, критические дни?» Особенно забавно слышать это от парня, который заводится с пол-оборота и не может контролировать свой гнев. © Nightshade3550 / Reddit
- Блондинки — глупые, брюнетки — умные, рыжие — хитрые. До изобретения краски для волос. © Vitastik / Pikabu
- То, что женщины не умеют водить. А ведь большинство ДТП происходит по вине мужчин в возрасте до 30 лет. © m1n1deth / Reddit
- Якобы все девушки любят, когда за них платят в ресторане. Для меня вот вполне нормально разделить счет на двоих. © Alvika Jaju / Quora
- Меня всегда сбивал с толку стереотип о том, что все женщины боятся крови. С чем мы, по-вашему, имеем дело каждый месяц? © greylikethetea / Reddit
- То, что все мы стервы, втайне ненавидим друг друга и сплетничаем при первой же возможности. © AristaUndertaken / Reddit
- Однажды мама рассказала мне занимательную историю о моем отце. На одном из первых свиданий, которое проходило на пляже, он спросил ее, выкапывают ли женщины ямки в песке для груди, чтобы лежать на животе. © Liones5 / Reddit
- Еще одно заблуждение: все женщины любят деньги. У меня для вас новость: ВСЕ люди любят деньги. Женщины не исключение. Быть женщиной — дорогое удовольствие. Знаете, сколько денег уходит на косметику, одежду, обувь, уход за телом и волосами? Я всерьез иногда завидую мужу. У него есть шампунь для головы, пена и лосьон после бритья. Нет, вру, еще есть гель для душа, но, если бы я его не купила, у него бы его и не было. © Zzina / Pikabu
- Чем ярче мы красимся, тем сильнее наша неуверенность в себе. Это чушь. А сказать женщине «Тебе лучше без макияжа» — очень сомнительный комплимент. © dutchessofthewest / Reddit
С каким стереотипом вам чаще всего приходится сталкиваться в повседневной жизни?