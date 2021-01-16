20 старых вещей, сентиментальную ценность которых невозможно измерить

Некоторые люди считают, что к вещам не стоит привязываться, ведь всегда можно заменить их на новые. Но герои нашей сегодняшней статьи с таким подходом не согласны. Ведь отлично работающая кухонная техника, которой уже почти 100 лет, способна произвести впечатление даже на тех, кто терпеть не может готовку. А свадебное платье становится чем-то большим, если в нем много десятилетий назад выходила замуж ваша бабушка.

Мы в AdMe.ru с восторгом просмотрели сотни фотографий вещей с историей, которыми пользователи делятся в сети. Надеемся, и на вас они тоже произведут впечатление. А в бонусе мы расскажем историю старой шкатулки, ключ от которой потерялся. Но это не помешало ее обладателю узнать, что же внутри.

«Обручальные кольца моих прабабушки, прапрабабушки, прапрапрабабушки и прапрапрапрабабушки. Самое старое из них датируется 1832 годом»

«Я вышла замуж в платье моей ныне покойной мамы. Ее свадьба была в 1978-м»

«Моя новая, но на самом деле старая кофемолка»

Точно такая была в доме, где я вырос, и я до сих пор слышу этот звук в своей голове. Как будто мы с братом снова будем молоть кофе с утра. Кухню моих родителей ремонтировали лет 10 назад, и тогда кофемолку не нашли, но мне кажется, она и сейчас где-то там. А вмятина на двери от миллионов ударов ручкой до сих пор на месте. © laukatwi / Reddit

«Кольцо моей бабушки. Его сделали в 50-х годах прошлого века из бриллиантовой запонки ее деда. Тогда ей исполнилось 16, а ее дедушка ушел из жизни»

«Они были очень близки, и это кольцо много значило для моей бабушки. В нем не хватает одного бриллианта, и я надеюсь вставить новый, как только смогу».

«Плита и духовка Hotpoint 1929 года. Не могу дождаться, когда они поселятся у меня на кухне»

«Моя бабушка была первой женщиной на руководящей должности в своей компании, и это она получила в подарок»

«Она умерла и оставила этот глобус мне. Теперь мои дети увлечены им так же, как и я в детстве».

«Закончил чистить дедушкины инструменты и нашел на одном из ключей его инициалы. Он умер до моего рождения, и мы с ним никогда не встречались»

«Медальон, который моя бабушка носила, когда дедушка находился за границей во время Второй мировой войны. Внутри их фото»

«Только взгляните на эти левайсы, которые моя мама носила в 70-х»

«Часы моего прадеда, сделанные в 1917 году. Сначала они перешли к моему дедушке, потом к дяде, а теперь и ко мне»

«Одна из моих прабабушек любила рисовать и коллекционировала чайные чашки. Эту она раскрасила сама»

«Мы установили у себя на кухне мойку 40-х годов»

«Люблю эти серьги и ожерелье 50-х годов, которые подарила мне бабушка»

«Эта кружка у меня с тех пор, как мне исполнилось 1,5 года. Сейчас мне почти 34»

«Этот бумажный пакет пролежал нетронутым почти 40 лет. В нем была бабулина форма из „Макдоналдса“ и ее щетки и расчески. Я думаю, это конец 70-х — начало 80-х»

«Просматривая книгу XIX века, я случайно наткнулся на этот чудесно сохранившийся букетик листьев и цветов»

«Я в день своей свадьбы и моя бабушка в день своей. Это одно и то же платье»

«В химчистке, в которую я хожу, есть винтажная сушилка, переделанная в аквариум»

«Владелец рассказал, что ему однажды даже предлагали за нее $ 200 000. Но он отказался ее продать».

«Свадебная блузка моей прабабушки. Она хранится с 1902 года»

О-о-о, ты должна выйти в этом замуж! © Keep_a_Little_Soul / Reddit

Бонус: история шкатулки для швейных принадлежностей, от которой потерялся ключ

"Эту шкатулку я получил в наследство от своих родителей. Ее доставили в Австралию из Великобритании, но ключа не было. Внутри, судя по звукам, когда я осторожно встряхивал шкатулку, находились какие-то предметы, и у меня были все основания полагать, что там драгоценности моей мамы. Но как открыть ее без ключа? Я пошел в антикварный магазин. Там я перепробовал около сотни самых разных ключей, которые были в наличии, но все безрезультатно. А потом шкатулка открылась как будто по волшебству, сама.

В ней лежали помолвочные и обручальные кольца моих бабушки и дедушки и другие сокровища, включая опалы, которые так любила моя мама".