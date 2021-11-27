20+ старых вещей, которые одни без раздумий выкинули бы на помойку, а другие используют годами

Многие современные люди меняют вещи и бытовую технику, как только та выйдет из строя или морально устареет. Но некоторые считают такой подход неверным и не спешат избавляться от старых предметов, которые превосходно работают и даже не думают ломаться. А потому гордятся своими полувековыми холодильниками и пылесосами и хвастаются ими в интернете.

Мы в AdMe.ru на 100 % уверены, что почти все эти предметы, купленные в незапамятные времена, еще всех нас переживут. А в конце статьи мы покажем вещь, которая все-таки вышла из строя, хотя и прослужила гораздо дольше обычного.

1. «Микроволновка, которой до сих пор пользуются мои родители»

2. «Нашла свой первый ноутбук. Все еще в строю»

3. «Этот вентилятор дует сильнее, чем мой современный. И еще он тише»

4. «Купила эти ботинки на 1-м курсе колледжа — 21 год назад. Все еще надеваю их каждую зиму в сильный мороз, и они в отличном состоянии»

5. «Эти винтажные часы с Микки-Маусом подарила мне моя прабабушка. И они работают»

6. «Этому советскому холодильнику ЗИЛ более 50 лет. И он работает до сих пор и активно используется нашей семьей»

Взгляните повнимательнее на него: это же вылитый миньон. © jroddie4 / Reddit

7. Этот фен изготовлен примерно в 1925 году

8. Электромобиль 1974 года выпуска

9. «В моем пульте от телевизора используются оригинальные батарейки 2006 года»

10. «Эта лампа когда-то принадлежала моей прабабушке»

11. «Миксер 1976 года выпуска, которым пользуется моя мама»

12. «Масляная лампа моей бабушки, сделана в конце 1700-х годов. Даже спустя столько лет отлично работает»

13. Старинный бразильский кассовый аппарат

14. «Сегодня моя бабушка пользовалась этой кулинарной книгой, которую получила 70 лет назад от своей матери»

15. «Мой портативный цветной телевизор Sony Trinitron, выпущенный примерно в 1969–1970 году. В абсолютно рабочем состоянии»

16. «Я ношу учебники для колледжа в армейской сумке времен Второй мировой. Она принадлежала моему прадеду»

17. «Мой отец использует свой оригинальный Macintosh Classic»

18. «Моя мама купила набор посуды еще в середине 80-х. Спустя 30 с лишним лет я готовлю в ней, и она все еще в отличном состоянии»

19. «Моя бабушка до сих пор пользуется этим механическим калькулятором»

20. Эта бритва сделана примерно в 1890 году

21. «Моя бабушка пользуется деревянной ложкой, которой больше 60 лет»

22. «Наручные часы моей бабушки, выпущенные в 1961 году, все еще функционируют»

23. Это нож для хлеба, сделанный в 1978 году. Прекрасно режет

24. «Мамина старая Nokia 6680, ей больше 15 лет. Телефон до сих пор ежедневно используется»

Бонус: бумажник, который прослужил 21 год

«Купил это портмоне, когда получил права в 16 лет. И вот после 21 года верной службы я отправляю его на покой. Оно ни разу не терялось и не рвалось».