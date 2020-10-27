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20 сравнений обычных вещей, в которых заключена феноменальная разница

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Каждый день нам приходится что-либо сравнивать: состав продуктов в магазине, разные фильмы одного жанра, свои детские и взрослые снимки. Множество раз мы разочаровывались, распаковывая заказ из интернета и понимая, как разительно он отличается от картинки на сайте. А понять, как сильно износились ваши любимые безделушки, иногда можно, только положив их рядом с новыми.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо фото пользователей, которые самым красноречивым образом напомнили нам о том, что все познается в сравнении. А из бонуса вы узнаете, какую простую просьбу мамы и папы могут выполнить совершенно по-разному.

1. «Моя новая панамка рядом со старой, в которой я на протяжении пяти лет разносил почту»

© SpriorNos / Reddit

2. «Мой любящий драматизировать цветок до и после того, как я его полила»

© ciaraturnerart / Twitter

3. «Справа деталька LEGO, которую я годами носил в качестве брелка для ключей, а слева — новая»

© purndou / Reddit

4. Южная Калифорния до и после дождливой зимы

© Remnarc / Reddit

5. Бамбук, которого не касались руки туристов

© watercatte / Reddit

6. Вот как может поменяться цвет листвы за 5 недель

© low_bwaaa / Reddit

7. «Моя мама нашла в магазине миленький коврик для кухни. Когда она принесла его домой, оказалось, что он точно такой же, как ее старый»

© bananabeanbonbon / Reddit

8. Фото, сделанные в Форт-Коллинсе (штат Колорадо) с разницей в один день

© Rare4m / Reddit

9. «Даже не удивилась, узнав, что большинство наших телефонов грязнее сиденья унитаза. Чехлу слева всего 7 месяцев»

© catemily27 / Reddit

10. Вот как по-разному выглядят фото, которые сделали люди ростом 158 см (слева) и 183 см (справа)

© megcooks / Reddit

11. «В 2010 году в Париже я купил себе этот брелок. Сегодня утром моя девушка сделала мне маленький подарок. Я был в шоке!»

© mell0_jell0 / Reddit

12. Всего за 11 дней с этим кленом произошли немалые перемены

© Unknown author / Imgur

13. Разница между свежей клубникой, выращенной на ферме (слева), и клубникой из супермаркета (справа)

© Unknown author / Imgur

14. За 5 лет Рекс сильно изменился

© Princess_34 / Reddit

15. Яйца гусыни, утки, обычной курицы и бентамки (декоративной карликовой курицы), слева направо

© catalyzt / Imgur

16. «Мое старое колесо от скейтборда рядом с новеньким»

© nick1341 / Reddit

17. До и после прохождения 4-годичного курса по работе с керамикой

© RockGamingReal / Reddit

18. «Огромный банан рядом с джойстиком и моей ногой для сравнения»

© superninjax / Reddit

19. Кажется, что у этой свинки была тяжелая жизнь. А ведь с ней просто поиграл щенок

© SpaghettiSplinters / Reddit

20. Яйцо курицы, выращенной на свободном выгуле, и обычное яйцо

© Unknown author / Imgur

Бонус: «Попросил маму и папу купить губки для мытья посуды. Папины слева»

© WindyStaff3 / Pikabu

А у вас есть фото, которые легко могли бы дополнить нашу подборку? С нетерпением ждем их в комментариях!

Фото на превью watercatte / Reddit
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