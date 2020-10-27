20 сравнений обычных вещей, в которых заключена феноменальная разница

Каждый день нам приходится что-либо сравнивать: состав продуктов в магазине, разные фильмы одного жанра, свои детские и взрослые снимки. Множество раз мы разочаровывались, распаковывая заказ из интернета и понимая, как разительно он отличается от картинки на сайте. А понять, как сильно износились ваши любимые безделушки, иногда можно, только положив их рядом с новыми.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо фото пользователей, которые самым красноречивым образом напомнили нам о том, что все познается в сравнении. А из бонуса вы узнаете, какую простую просьбу мамы и папы могут выполнить совершенно по-разному.

1. «Моя новая панамка рядом со старой, в которой я на протяжении пяти лет разносил почту»

2. «Мой любящий драматизировать цветок до и после того, как я его полила»

3. «Справа деталька LEGO, которую я годами носил в качестве брелка для ключей, а слева — новая»

4. Южная Калифорния до и после дождливой зимы

5. Бамбук, которого не касались руки туристов

6. Вот как может поменяться цвет листвы за 5 недель

7. «Моя мама нашла в магазине миленький коврик для кухни. Когда она принесла его домой, оказалось, что он точно такой же, как ее старый»

8. Фото, сделанные в Форт-Коллинсе (штат Колорадо) с разницей в один день

9. «Даже не удивилась, узнав, что большинство наших телефонов грязнее сиденья унитаза. Чехлу слева всего 7 месяцев»

10. Вот как по-разному выглядят фото, которые сделали люди ростом 158 см (слева) и 183 см (справа)

11. «В 2010 году в Париже я купил себе этот брелок. Сегодня утром моя девушка сделала мне маленький подарок. Я был в шоке!»

12. Всего за 11 дней с этим кленом произошли немалые перемены

13. Разница между свежей клубникой, выращенной на ферме (слева), и клубникой из супермаркета (справа)

14. За 5 лет Рекс сильно изменился

15. Яйца гусыни, утки, обычной курицы и бентамки (декоративной карликовой курицы), слева направо

16. «Мое старое колесо от скейтборда рядом с новеньким»

17. До и после прохождения 4-годичного курса по работе с керамикой

18. «Огромный банан рядом с джойстиком и моей ногой для сравнения»

19. Кажется, что у этой свинки была тяжелая жизнь. А ведь с ней просто поиграл щенок

20. Яйцо курицы, выращенной на свободном выгуле, и обычное яйцо

Бонус: «Попросил маму и папу купить губки для мытья посуды. Папины слева»