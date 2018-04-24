20 видов фото в социальных сетях, которые надоели всем хуже горькой редьки

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Чего только не сделаешь, чтобы быть в тренде. Рядовые пользователи соцсетей в погоне за лайками постят сотни миллионов фото. Многие из них настолько однотипны и похожи друг на друга, что уже начинают раздражать. И количество их так огромно, что работники статистики наверняка уже могут составлять по ним отдельные базы данных, а психологи — общие личностные портреты.

AdMe.ru собрал наиболее популярные виды снимков, глядя на которые в соцсетях, так и хочется воскликнуть: «Что, опять?»

1. Помните: самый эффективный вид тренировок в сети — это селфи-кардио. Всего 45 минут — и результат налицо

2. Как дать понять подписчикам, что на душе полный релакс? Конечно же, показать торчащие из ванной ноги и бокал винишка

3. Стикер на лицо — отличное решение дилеммы: выложить фото ребенка и получить лайки или не выложить, но зато избежать сглаза

4. Чтобы от фото повеяло роскошью и пафосом, пригласите принять участие в съемке устриц или омаров. А для шика-блеска можно надеть побольше бижутерии... на себя

5. В душе мы все дети. Беспроигрышный аргумент для множества фото с мультяшными мордочками на странице

6. Помните: что бы кто ни говорил, белфи — это целая философия

7. Не забывайте, что не так важен новый маникюр, как логотип на руле

8. Используйте гениальное сочетание формы и содержания

9. Не стоит скрывать от общественности свои кулинарные таланты

10. Чтобы вам поверили, не рекламируйте, а давайте рекомендацию... от чистого сердца

11. При демонстрации подаренного букета главное — не смотреть в камеру. Так фото получаются эффектнее

12. Путешествие без сфотографированных билетов на рейс не засчитывается

13. Пусть все думают, что вы бегаете, причем геометрически идеально

14. Экспериментируйте. На самом деле это не однообразные фото. У них множество вариаций: ноги выпрямлены, одна нога согнута, обе ноги согнуты, одна нога на другой, носки на себя, носки от себя...

15. Не сдерживайте себя, когда душа просит творчества, даже если вы не графический дизайнер

16. Говорить подписчикам нужно только правду и ничего, кроме правды

17. Почаще выкладывайте фото суровых детских будней, подписчики должны получить свою порцию милоты

18. Когда в офисе становится скучно, можно собирать натюрморты из ежедневников, стопок бумаги и чашек кофе, выкладывать фото в сеть и надеяться, что начальник не следит за вашим профилем

19. Чтобы сделать идеальный снимок для сети, лучше обратиться к профессиональному фотографу. Тогда вы точно получите настолько уникальный кадр, что не найдете такого ни у какого другого пользователя

20. Если собрать как можно больше цитат на своей странице, можно не на шутку развить свой интеллект