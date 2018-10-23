20+ украшений для дома, после которых гости еще долго будут спать с включенным светом

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Наверное, сейчас не найти ни одного человека, который бы не знал, что такое Хеллоуин. По крайней мере все в курсе, что 31 октября можно надеть любой костюм и устраивать веселые шествия с резной тыквой. Однако не только костюмами славится этот осенний праздник. Ведь и сам дом можно украсить так, что гости еще долго будут вспоминать (с улыбкой или содроганием) ваш праздничный дизайн.

AdMe.ru собрал для вас самые крутые варианты праздничного декора, который и делается несложно, и выглядит невероятно эффектно.

Емкость из тыквы со льдом для напитков

Если вы хотите порадовать гостей не только холодными напитками, но и крутой подачей, то более подробно с инструкцией можно ознакомиться здесь.

Праздничные жу-уткие подсвечники

Довольно простой способ сделать освещение более таинственным. Подсмотреть за процессом от начала и до конца можно здесь.

Еще один вариант подсвечника

Этот вариант более трудоемкий, но результат того стоит, конечно. Внимательно ознакомиться с инструкцией можно здесь.

И еще один вариант

Процесс займет у вас некоторое время, однако результат будет выше всяких похвал. Смотрим здесь.

Лес с привидениями своими руками

Оригинальная и запоминающаяся поделка. Можно сделать побольше таких заготовок и подарить друзьям. Как делаются такие призраки, смотрите здесь.

Декор подушек

И подушки могут носить костюм, а вот как его надеть, смотрите здесь.

Оригинальная картина

Если у вас есть рамка и немного времени и фантазии, легко можно соорудить такое вот украшение. Здесь подробно описан процесс.

Украшение для двери

Такую дверь ваши гости запомнят надолго. Для того чтобы с порога окунуть их в атмосферу праздника и сделать подобное украшение, посмотрите инструкцию здесь.

Паутина

Разместить такую паутинку можно где угодно, и везде она будет к месту. Делается легко, вот здесь все подробно описано.

Летучая мышь из прищепки

Некоторые предметы так и просятся, чтобы их обыграли, так что берем пару прищепок и приступаем. Вот здесь есть инструкция.

Летучие мышки на светильнике

Легко и просто можно превратить ваш светильник в элемент праздничного декора. Смотрим здесь.

Декор окон

Очень простой способ украсить окна, главное, не забыть все смыть после праздника. Здесь можно посмотреть подробнее, как сделать такие следы.

Привидения своими руками

Вот такое забавное украшение можно сделать, вдохновившись здесь.

Ведьма вместо праздничного венка

Смешной и запоминающийся декор для двери, который к тому же очень легко сделать. Подсмотреть можно здесь.

Глазастый венок

Процесс создания такого венка довольно трудоемкий. Но то, что гости запомнят его надолго, — это факт. Так что смотрим здесь и делаем.

Привидение в банке

Вот такое маленькое привидение можно поймать и выставить на всеобщее обозрение. А как это сделать, расписано здесь.

Тыква со сладостями

Такая тыква точно станет гвоздем вашей вечеринки и будет стоить каждой секунды, потраченной на ее создание. А как делается подробный шедевр, смотрим здесь.

Свет в магической шляпе

Такой светильник очень круто будет смотреться не только перед входной дверью, но и вообще дома. Так что читаем инструкцию здесь и наполняем свой дом магическим светом.

Еще один вариант праздничного освещения

Чего только не делают из втулок от туалетной бумаги. Например, такие вот светящиеся глазки. Смотрим инструкцию здесь.

Черный кот из пластмассовой тарелки

Замечательная поделка, которую тоже можно соорудить вместе с детьми и украсить интерьер. Инструкция здесь.

И еще варианты украшения на праздник из пластмассовых тарелочек

Здесь можно найти другие варианты украшения, которые будут смотреться не менее круто.

Бонус: светящийся костюм для детей

Посмотреть все варианты можно здесь.

Может, у вас тоже есть чем поделиться с нами? Расскажите нам — как знать, вдруг мы возьмем именно ваш вариант в нашу следующую подборку.