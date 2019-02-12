20 способов понять, что старость не за горами, по версии пользователей твиттера

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Время движется неумолимо и не щадит никого из нас. Но как понять, когда уже пора задумываться о пенсии, учиться вязать носки и постигать азы воспитания внуков? Пользователи твиттера перечисляют признаки, по которым можно безошибочно определить подступающую старость.

Мы в AdMe.ru тоже опасаемся приближения преклонного возраста, поэтому собрали наиболее ценные мысли из твиттера и теперь перечитываем их.

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Наверняка у вас есть что добавить к этому списку? А может, вы с чем-то не согласны? Расскажите нам!