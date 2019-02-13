20 способов отметить День святого Валентина от людей, которые не признают все эти розовые сердечки

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14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина. В сети не утихают споры о том, кем же был загадочный Валентин, а между тем в католической церкви такого праздника нет вообще: его убрали из общецерковного календаря еще в 1969 году, потому что слишком уж мало информации об этом святом. Впрочем, это не мешает влюбленным радовать друг друга цветами, конфетами и открытками в виде сердечек.

Однако среди них всегда есть те, для кого 14 февраля — это не повод дарить любимым всякую банальщину. AdMe.ru отыскал примеры того, как можно поздравить с Днем святого Валентина тех, кого любишь. И тех, кого не любишь, тоже.

Идея для тех, кто не знает, как праздновать День святого Валентина

Валентинка, которая доведет любимого до слез

А что... А вдруг?

Поздравление от Virgin Atlantic

Валентинка для бородатого брутала

Для одиноких поздравление с Днем святого Валентина выглядит именно так

Вот так выглядит настоящее сердце, а то, что рисуют у вас на открытках, больше похоже на ягодичные мышцы

Кому-то хотя бы лук подарили...

Съедобная валентинка для диких сердцем

На фото — снек из сушеной говядины с надписью: «Накорми свою дикую сторону».

«Подарок на День святого Валентина от моего парня: букет салата»

Самая романтичная валентинка 2019-го

Серьезная валентинка для взрослых людей

Зачем девушки просят на День святого Валентина гигантских плюшевых мишек, если есть это?

Кот, который выразит чувства за тебя

«Я нашел лучшую открытку»

«Я люблю твою собаку».

«С Днем святого Валентина, дорогая! Я принес тебе какашку. Она очень романтичная, она же розовая!»

«Мой кот оставил мне подарок на День святого Валентина»

Какой-то добрый человек позаботился о тех, кто забыл вовремя купить цветы для своей второй половинки

«Бесплатно. Возьми одну, чтобы удивить свою вторую половинку. (Ей не надо знать, что эти цветы из ванной.)»

«Я люблю тебя так же, как Канье любит Канье»

Лучший букет на День святого Валентина

Бонус: никогда не сдавайтесь

«Когда цифровые камеры еще только появились, я полюбил девушку, которая постоянно мне отказывала. И вот я решил завоевать ее, надев на День святого Валентина костюм „Самурая любви“ и помолившись перед ее газоном. Сначала она была в шоке. Но в тот же день позвала меня на свидание, и мы какое-то время встречались».