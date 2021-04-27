20 спален, которые не вписываются ни в какие рамки, но для хозяев это не имеет значения

«Сделайте вашу спальню стильной, — говорят дизайнеры. — Только светлые тона, никаких потолочных балок, растений и зеркал». Но людям нужна не картинка из каталога, а место, где можно хоть немного побыть неидеальным. Поэтому они плюют на советы, переворачивают все с ног на голову — и довольны.

Мы в AdMe.ru посмотрели на фото пользователей сети и еще раз убедились, что спальня может быть какой угодно, лишь бы в ней были книги, теплое одеяло, окно, выходящее в сад, и очень много волшебных огней.

«Я люблю открыть окно и, лежа в кровати, слушать, как идет дождь»

«Моя спальня с видом на закат»

«Зимой приходится постоянно топить печь, так как стальной корпус лодки промерзает насквозь, зато летом я могу прыгать в озеро прямо с кровати»

«Мы поставили на подоконник хрустальные шары, поэтому у нас каждый день радуга»

«Курицу на кровати подарил мне друг, а кролика и барашка я сама связала крючком»

И еще пару горшков можно пристроить у окна

«К счастью, мой кот пока еще не пытался перелезть через забор. По правде говоря, он довольно ленив»

«Как видите, я очень люблю сидеть у окна. На одном столе я держу книги, на другом — ноутбук, третий нужен, если надо что-то записать или обдумать»

«За окном растут два красивых дерева, а по вечерам мы зажигаем свечи... Здесь можно читать, рисовать, дремать или просто ничего не делать»

«Вообще-то, я ненавижу стиль кантри. Просто мне нужны были текстура и слои»

«Да, одеяло самодельное, хотя я бы посоветовала вам использовать другую пряжу»

Хозяин старой гостиной решил использовать ее неожиданным образом. Вот что у него получилось

«Большую гостиную я использую как спальню. Жаль, камин разжечь не могу — дом старый, и все дымоходы запечатаны».

«Спустя много лет я вернулась в свою подростковую спальню. И знаете что? Больше всего мне нравится смотреть на велосипед»

«Фотографии я привожу из разных стран, а свою спальню называю „комнатой с картинками“. Мне всегда хотелось иметь галерею. Почему бы и нет?»

«Я тащу домой каждую красивую веточку или блестящий камень и чувствую себя немного вороной. Зато теперь я могу просто любоваться на стены в своей спальне»

Это была бы самая тесная спальня в мире, если бы не одно гениальное решение

«Кровать — это только 70 % моей спальни. Еще 20 % — это ванная, остальные 10 % — паркет».

«Это чердак в доме моих родителей. В детстве я ужасно любила здесь спать»

Один камин для тепла, другой — для дров

«К счастью, в моей спальне всегда прохладно, даже когда весь остальной дом превращается в сауну»

Ловить последние солнечные лучи уходящего дня...