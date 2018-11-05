20+ фото, после которых вы поймете, какое у судьбы искрометное чувство юмора

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Часто в жизни мы сталкиваемся с совпадениями, в которые бывает трудно поверить. Например, какова вероятность, что бывшие жители квартиры предпочитали те же цвета и рисунок для стен, что и вы? Или что отверстие в камне окажется идеальной формы, чтобы поставить в него стакан кофе? Главное — чаще подмечать детали и успевать вовремя запечатлеть момент.

AdMe.ru заметил 25 совпадений, которые еще раз доказывают, что у судьбы все в порядке с чувством юмора.

1. Кто этот человек, укравший у меня мечту? Промоутером тура «Непара Носков» должен был быть я!

2. Почтальон доставил посылки и идеально расставил их в дверном проеме

3. Этот грузовик просто создан, чтобы ездить по этому туннелю

4. «Я нашел этот крошечный кусок обоев после того, как сегодня покрасил стены. Он остался от предыдущих владельцев, которые жили здесь в 1970-х годах»

5. На пикете что-то пошло не так

6. Как тебе такое, Илон Мазь?

7. Главное — вовремя появиться

8. Солнечное отражение выглядит как спираль ДНК

9. Паук, который заслуживает звания почетного работника

10. В нужное время в нужном месте

11. «Полотенце моей девушки выглядит как язык»

12. Трещины на этом экране напоминают горную долину

13. Когда даже приложение радуется твоим неудачам

14. Волосы водителя сложились в цифру 25

15. Лучших спецэффектов и придумать нельзя

16. Этот конус идеально подходит под размер плитки

17. «Мой новый коврик в ванной комнате»

18. «Сходство нашего ротвейлера и таксы»

19. Муравьи на швах теннисного мячика

20. Тыква, которая выглядит как лебедь

21. Судья принимает окончательную форму

22. Дыра в камне оказалась идеальным подстаканником

23. «Единственная причина, почему я еще не уволилась»

24. Как будто были созданы друг для друга

25. То же место, та же одежда

Какие совпадения показались вам более интересными? Замечали ли вы что-то подобное сами?