20 совпадений, которым не смогут найти логическое объяснение даже скептики

В начале книги или фильма нас часто предупреждают, что все персонажи и события вымышлены, а совпадения случайны. Но иногда в реальности ситуации бывают даже запутаннее, чем в кино. Например, муж и жена спустя годы обнаруживают, что у них есть общие фото из детства, или оказывается, что можно получить желаемую работу, когда просто едешь в ночном автобусе.