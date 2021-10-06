20 совпадений, которым не смогут найти логическое объяснение даже скептики
В начале книги или фильма нас часто предупреждают, что все персонажи и события вымышлены, а совпадения случайны. Но иногда в реальности ситуации бывают даже запутаннее, чем в кино. Например, муж и жена спустя годы обнаруживают, что у них есть общие фото из детства, или оказывается, что можно получить желаемую работу, когда просто едешь в ночном автобусе.
В этом на личном примере убедились герои нашей подборки. Они поделились своими невыдуманными рассказами из жизни. А мы в AdMe.ru как раз обожаем остросюжетные истории, после прочтения которых остается лишь недоумевать: «Совпадение? Не думаю».
- Сестра с мужем взяли собаку из приюта — взрослая дворняжка, которая знает свою кличку и откликается на нее. Прикол в том, что пса зовут Федя, прямо как 2-летнего сына сестры. Менять кличку не стали, а сына официально отныне называли Федором. Однажды я пришел на день рождения к племяннику и протянул сестре пакетик со словами «Для Федьки косточки». Еще незнакомая с собакой часть семьи посмотрела на меня как на монстра. © Unknown / Bash.im
- Я позвонил маме, когда ехал в метро, но случайно поменял местами две цифры. Человек, которому я позвонил, оказался в моем вагоне. © MoFauxTofu / Reddit
- Мой отец пару летних месяцев проходил в туфлях не по размеру. Большими они «стали» после дня рождения у родственников, куда было приглашено много народа.
Когда моих родителей вновь пригласили в эту семью на какую-то очередную дату, папа увидел в прихожей точно такие же туфли, примерил их, и они ему оказались впору. Нашел хозяина, тот пожаловался: «А я после того праздника обулся, иду — башмаки жмут. Когда и наутро оказались малы, то сильно удивился, но деваться некуда — ходил, поджав пальцы». Купить тогда новую пару обуви было роскошью. © Megansha / Pikabu
- Мы купили новый дом. В нем осталось много любопытных и раритетных вещей от прошлых владельцев. Разбирая их, обнаружила фотографии старых жильцов. Я их просматривала и нашла снимок своего школьного учителя химии, еще молодого. Вот так совпадение. © eclipsa904 / Twitter
- Я спал днем и увидел во сне сестру с сыном. Позже выяснилось, что в тот день она родила очаровательного мальчика. Это одно из очень странных и прекрасных совпадений. © Simasree / Quora
- Однажды я вспомнил моего учителя физкультуры в 9-м классе. Он был хорошим человеком, у меня остались только положительные эмоции от знакомства с ним. Я не видел его и не слышал о нем с осени 1969 года. В этот же день меня пригласили на ферму друга, расположенную примерно в часе езды от того места, где я сейчас живу. Я приехал на ферму, и в гостях у моего друга был тот самый учитель, о котором я думал утром. © Mason Hayat / Quora
- Как-то мы проезжали Айдахо и получили штраф за превышение скорости. Примерно через 3 часа езды мы остановились, чтобы перекусить в закусочной. Мы уже поели, когда в кафе вошел тот же полицейский, который выписал нам штраф, со своей семьей. Оказывается, он жил в этом районе. © three_furballs / Reddit
- У моего мужа есть 2 друга, и меня пугают совпадения в жизни этой троицы. Они примерно одного возраста. У всех жены с сыновьями от первого брака. У всех родились дочки. Когда один из них изменил жене, спустя год это сделал и второй. Теперь не могу отделаться от чувства, что меня ждет та же участь. © Подслушано / VK
- Я впервые съездила в Таиланд одна. По прилете оказалась на одной из самых популярных улиц Бангкока — Каосан-роуд. Нашла заведение, чтобы перекусить, стою в очереди. За мной была милая девушка. Завязался разговор.
Она: «Откуда ты?»
Я: «Нью-Йорк, а ты?»
Она: «Израиль. Откуда именно в Нью-Йорке?»
Я: «Ривердейл в Бронксе».
Она: «Круто. Дафна твоя мама?»
Я, недоверчиво: «Да».
Оказывается, она была моей няней, когда я была еще младенцем, но ее семья уехала из Нью-Йорка обратно в Израиль. И вот 25 лет спустя мы столкнулись в Таиланде. © Unknown / Quora
- На отдыхе в другой стране мы потеряли сумку. В ней было все: паспорта, деньги, телефон. Я плакала в магазине, в котором мы обнаружили пропажу, понимая, что у нас неприятности. Не было денег, чтобы доехать до полиции или отеля. Менеджер этого магазина, услышав нашу историю, просто дал нам € 100. Представляете, абсолютно незнакомым людям! Совпадение это или карма, но сумка нашлась в тот день, когда мы отдали нашему спасителю деньги. © Подслушано / Ideer
- Мой муж (тогда еще парень) увидел снимок, когда был в доме моих родителей, и спросил: «Почему у вас есть фотография моего деда?» На фото были моя сестра, мама и я в Диснейленде, когда мне было 6 лет. На заднем плане — дедушка моего мужа, который привел туда своего маленького внука. Мы уверены, что тогда были с мужем в нескольких шагах друг от друга. © Erin Morrey / Quora
- Лет 5 назад ехала на электричке и красила глаза, так как не успела с утра. Напротив сидела старушка, которая выдала: «Ишь, красится на людях! С ночи не успела, что ли?» Я ответила что-то вроде «Не ваше дело». Вечером того же дня на другой станции метро я выхожу из вагона и наталкиваюсь на ту же старушку. Мы были так удивлены этим совпадением, что радостно поприветствовали друг друга, расспросили, как прошел день, и разошлись с довольными улыбками. © Подслушано / VK
- Мы с мужем познакомились, когда работали в одном ресторане. Нам было по 20 лет. Однажды, просматривая его старые фото, я нашла кадр, на котором запечатлен момент, где он танцует с девушкой, а я с другим парнем. На фото мы спина к спине, почти касаемся друг друга, но мы не встретились в ту ночь, а познакомились только спустя месяц! Необычно, что мы были так близко друг к другу и даже сфотографировались вместе еще до того, как начали общаться. Мы вместе уже более 15 лет. © Lisa Watkins / Quora
- Мой дядя ехал в ночном автобусе. Парень, сидевший рядом с ним, что-то активно изучал. Когда мой дядя заметил, что парень так занимается 5–6 часов, он поинтересовался, что именно тот учит. Молодой человек поделился, что готовится к собеседованию на работу, но у него нет никаких рекомендаций. Мой дядя достал свой телефон, позвонил кому-то и сказал, что такой-то парень придет на собеседование, и подтвердил, что сам его видел и что он очень трудолюбивый. Генеральный директор компании, в которую тот парень шел на собеседование, был лучшим другом моего дяди. В итоге парня наняли. © Azam Janjua / Quora
- Мы сели на соседние места в кино. Фильм закончился, мы поднялись. Ее толкнул сосед слева, а она облила колой меня, извинилась. Я предложил выпить чай со мной. Так я встретил свою любовь. Если бы не этот случай — просто посмотрели бы фильм и разошлись, не сказав друг другу ни слова. Сейчас даже страшно подумать, что все зависело от абсолютной случайности. © Николай Соснов / Яндекс.Кью
- Мне позвонил друг и сообщил, что его машину украли. После этой новости я продолжил свой обычный день. Во время обеда я поехал домой и мне вновь позвонил тот друг. Общались мы не о машине, но внезапно я заметил знакомое авто, двигавшееся в противоположном направлении. Я догнал его и понял, что это угнанная машина. В итоге я все время разговаривал с другом и преследовал его машину, пока он направлял полицейских по моему следу. Преступника поймали, а украденную утром машину нашли в тот же день. © Matt Smith / Quora
- Во время репетиции нашего свадебного ужина мой отец и дядя моего будущего мужа разговорились. Они из разных городов, но в итоге выяснили, что оба жили в одном многоквартирном доме в одно время и работали инженерами в одной компании в начале 80-х годов. Скорее всего, они даже несколько раз пересекались, не зная об этом. У их жен и сыновей одинаковые имена. Оба сына изучали компьютерные науки в университете и внешне могли бы сойти за близнецов. © Lauren Elaine / Quora
- Иногда во снах я вижу имена и фамилии людей. Проснувшись, я их помню, потом ищу в интернете, но ни разу не совпадало. В последний раз приснились мужские имя и фамилия. Загуглила. Бац! Есть такое совпадение, одно на весь мир интернета: парень из Испании, 35 лет, красавчик. Я гораздо старше, замужем, дети. Все время думаю: что это? к чему это? © Подслушано / VK
- Несколько лет назад моей жене позвонил доктор, с которым она не разговаривала много лет. Он сказал, что звонит, потому что вспомнил, что мы были в Будапеште еще в 90-х годах, и ему нужны были контакты тогдашнего экскурсовода. Как ни пыталась, моя жена не могла вспомнить имя гида. Внезапно она увидела, что у нее звонок по второй линии. Она извинилась перед доктором, чтобы ответить на другой звонок. И кто же был этот другой звонивший? Да, им оказался тот самый гид из Будапешта, который звонил, чтобы поздороваться после более чем 15 лет! Мы до сих пор не можем поверить, что это произошло. © Joel Seligmann / Quora
- Я встретил девушку во время путешествия по Румынии. Мы провели немного времени вместе, сказав на прощание «До скорой встречи». На прошлых выходных я поехал в Париж по работе и был шокирован, увидев ее в лифте. Я воскликнул от волнения, но она не узнала меня и подумала, что я просто пытаюсь с ней познакомиться. В итоге я засомневался, не перепутал ли я ее с кем-то, и спросил: «Вы когда-нибудь были в Румынии?» На что она спонтанно спросила: «Вы приехали из Германии?» В то время я жил в Германии. Я кое-как выдавил из себя: «Да». Тогда она сказала: «Расслабься, я ее сестра-близнец». Мир такой маленький! © Gaurav Deshmukh / Quora
Приключались ли с вами странные, но захватывающие совпадения?
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