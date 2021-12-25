20+ случаев, после которых говоришь себе: «Совпадение? Не думаю!»
Каждый из нас сталкивался со странными совпадениями в жизни. Иногда кажется, что это какой-то сбой в матрице или дежавю. Главное, не прозевать и успеть во время сфотографировать.
Мы в AdMe.ru хотим верить, что случайности не случайны, и поэтому собрали подборку фотографий, сделанных очень внимательными людьми.
«Я случайно сделал фотку в Амстердаме. Оказалось, что на заставке в моем ноутбуке то же самое здание»
Штрихкод на бутылке с пищевыми добавками точно такой же, как у Агента 47 из Hitman
«Разница между этими фотографиями, сделанными мной и моим дедушкой, составляет 25 лет. Но это бревно все еще плавает в том же месте»
«Наткнулись на двух незнакомцев в таких же рубашках, что и мои друзья»
«В зале ожидания висит картина с ровно таким же принтом, как и на моем чехле для телефона»
То самое место, которое изображено на обоях для рабочего стола Windows XP
- Вау, потрясающе, та же картинка под тем же углом. © ounuoxun / Reddit
«Мы остановились, чтобы перекусить, и мой отец случайно сел на это место. Какое совпадение! Я выбрал угол, чтобы совместить его голову с солонкой, и было похоже на то, будто его ухо оттягивают»
«Так получилось, что мы оделись в куртки всех цветов радуги»
- А фото снимал чувак в черной куртке. © Gimibranko / Reddit
«Сегодня я получил талоны с одинаковыми номерками в разных учреждениях»
Гриф гитары Gibson идеально совпадает с грифом гитары Schecter
«Трое братьев и сестер родились в один и тот же день в разные годы. По словам матери, все трое — в результате незапланированной экстренной операции»
Как с картинки сошла
«На заставке этого телевизора та же картинка, что и на пазле, который я собирался купить»
«Недавно повесил новое зеркало, а потом нашел браслет точно такой же формы среди украшений моей жены»
Солнце дорисовало то, чего так не хватало на этой картинке
«Я ехал в электричке и увидел этих двух незнакомых между собой, но сильно похожих друг на друга женщин»
Двое из ларца
«Встретил незнакомца, у которого обручальное кольцо, как и у меня, вырезано из палубы того же линкора времен Второй мировой войны»
«Мне целый McDonald’s, пожалуйста»
Когда Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан ходят в тот же McDonald’s, что и вы.
Две пары близких друзей случайно надели одинаковые наряды
Облака похожи на контур Евразии на карте
А какой сбой в матрице довелось наблюдать вам в повседневной жизни?
Фото на превью nephelodusa / Reddit
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