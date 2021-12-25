20+ случаев, после которых говоришь себе: «Совпадение? Не думаю!»

Каждый из нас сталкивался со странными совпадениями в жизни. Иногда кажется, что это какой-то сбой в матрице или дежавю. Главное, не прозевать и успеть во время сфотографировать.

Мы в AdMe.ru хотим верить, что случайности не случайны, и поэтому собрали подборку фотографий, сделанных очень внимательными людьми.

«Я случайно сделал фотку в Амстердаме. Оказалось, что на заставке в моем ноутбуке то же самое здание»

Штрихкод на бутылке с пищевыми добавками точно такой же, как у Агента 47 из Hitman

«Разница между этими фотографиями, сделанными мной и моим дедушкой, составляет 25 лет. Но это бревно все еще плавает в том же месте»

«Наткнулись на двух незнакомцев в таких же рубашках, что и мои друзья»

«В зале ожидания висит картина с ровно таким же принтом, как и на моем чехле для телефона»

То самое место, которое изображено на обоях для рабочего стола Windows XP

Вау, потрясающе, та же картинка под тем же углом. © ounuoxun / Reddit

«Мы остановились, чтобы перекусить, и мой отец случайно сел на это место. Какое совпадение! Я выбрал угол, чтобы совместить его голову с солонкой, и было похоже на то, будто его ухо оттягивают»

«Так получилось, что мы оделись в куртки всех цветов радуги»

А фото снимал чувак в черной куртке. © Gimibranko / Reddit

«Сегодня я получил талоны с одинаковыми номерками в разных учреждениях»

Гриф гитары Gibson идеально совпадает с грифом гитары Schecter

«Трое братьев и сестер родились в один и тот же день в разные годы. По словам матери, все трое — в результате незапланированной экстренной операции»

Как с картинки сошла

«На заставке этого телевизора та же картинка, что и на пазле, который я собирался купить»

«Недавно повесил новое зеркало, а потом нашел браслет точно такой же формы среди украшений моей жены»

Солнце дорисовало то, чего так не хватало на этой картинке

«Я ехал в электричке и увидел этих двух незнакомых между собой, но сильно похожих друг на друга женщин»

Двое из ларца

«Встретил незнакомца, у которого обручальное кольцо, как и у меня, вырезано из палубы того же линкора времен Второй мировой войны»

Когда Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан ходят в тот же McDonald’s, что и вы.

Две пары близких друзей случайно надели одинаковые наряды

Облака похожи на контур Евразии на карте